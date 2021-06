AirBuddy pour Mac ajoute de nouvelles notifications de batterie faible et chargée, la prise en charge de Beats Studio Buds, plus

AirBuddy, l’outil tiers populaire pour contrôler les AirPods et autres appareils et accessoires Apple à proximité, reçoit aujourd’hui une mise à jour notable. La version 2.4 d’AirBuddy apporte de nouvelles alertes de batterie lorsque la batterie de vos appareils est faible ou complètement chargée, une prise en charge de base des Beats Studio Buds, et plus encore.

AirBuddy est développé par Gui Rambo de ., et il comprend une variété de fonctionnalités pour améliorer l’expérience d’utilisation des AirPods et d’autres appareils Bluetooth avec votre Mac.

La mise à jour d’aujourd’hui vers la version 2.4 prend en charge les notifications de batterie faible et de charge à AirBuddy. À l’aide de la nouvelle option « Créer une alerte de batterie », vous pouvez désormais configurer des notifications lorsque la batterie de votre appareil est faible ou complètement chargée. Ceci est similaire aux notifications proposées nativement dans iOS pour Apple Watch et AirPods.

Par exemple, avec les AirPods, vous pouvez recevoir des notifications sur votre Mac lorsque vos AirPods sont complètement chargés ou que leur batterie est faible.

La mise à jour d’aujourd’hui pour AirBuddy inclut également la possibilité de se connecter rapidement à vos appareils préférés à l’aide de l’icône de la barre de menu AirBuddy. Voici la liste complète des nouvelles fonctionnalités d’AirBuddy 2.4 :

Vous pouvez désormais configurer les notifications de batterie faible et chargée pour vos appareils en cliquant avec le bouton droit sur l’appareil dans la liste et en sélectionnant “Créer une alerte de batterie”. Un nouveau paramètre vous permet de vous connecter rapidement à votre appareil préféré en cliquant sur l’icône AirBuddy dans le menu. Bar Ajoute la prise en charge de base des Beats Studio Buds Ajoute la prise en charge du nouveau Magic Keyboard avec Touch ID

La mise à jour comprend également une variété de corrections de bogues et d’améliorations des performances, et vous pouvez trouver le journal des modifications complet ci-dessous.

AirBuddy est disponible en téléchargement pour 9,99 $, et la version 2.4 est une mise à jour gratuite pour les utilisateurs existants et est en cours de déploiement.

Améliorations :

La liste des appareils dans la barre de menu s’allongera désormais pour afficher tous les appareils lorsqu’il y a suffisamment d’espace disponible à l’écran Certaines icônes d’appareils ont été affinées AirBuddy utilisera désormais des glyphes monochromes simplifiés pour les Mac, tout comme pour les autres types d’appareils. à l’appareil favori » et « se déconnecter », AirBuddy tentera désormais de se connecter/déconnecter directement, même lorsque l’appareil donné ne peut pas être immédiatement vu à proximité Dans les paramètres de l’appareil, AirBuddy va maintenant assombrir les appareils qui n’ont pas été vus récemment et suggérer que vous les supprimez (cela s’appliquera après qu’un appareil n’a pas été vu par AirBuddy dans deux semaines) Le raccourci « se connecter au casque le plus proche » et le raccourci pour afficher manuellement la fenêtre d’état sont désormais plus efficaces pour choisir l’appareil attendu lorsque plusieurs appareils sont présente AirBuddy utilise désormais le nouveau style d’icône Big Sur quelle que soit la version de macOS sur laquelle il s’exécute Fiabilité améliorée lors de la connexion à un casque avec la commutation automatique activée

Corrections de bugs :

Résout un problème qui empêchait le raccourci d’activation/désactivation du microphone lorsqu’un Mac n’a pas d’entrée intégrée Le menu contextuel des périphériques dans la liste de la barre de menus est désormais accessible à VoiceOver Résout un problème où le grand ” Le commutateur « Activer AirBuddy » serait lu par VoiceOver comme étant désactivé même s’il est activé Résout un problème qui entraînait l’affichage de la fenêtre d’état même lorsque « Ne pas afficher lorsque Ne pas déranger est activé » était défini dans les préférences Résout un problème où la fenêtre d’état apparaîtrait à plusieurs reprises lorsque l’un des bourgeons d’une paire d’AirPods était mal engagé avec le boîtier de charge Résout un problème où un appareil renommé n’aurait pas son nom immédiatement mis à jour dans l’application Le menu contextuel de la liste des appareils s’affichera désormais correctement et refléter immédiatement le mode d’écoute actuel comme prévu Résout un problème qui empêchait le mode d’écoute de ne pas changer ou de passer au mode d’écoute incorrect lors de la connexion d’un casque au Mac Résout un plantage rare qui c pourrait se produire lors de l’installation

