Airbus choisit Tata Technologies comme fournisseur stratégique

La société mondiale de services numériques d’ingénierie et de développement de produits Tata Technologies a déclaré lundi avoir été sélectionnée par le major européen de l’aérospatiale Airbus en tant que fournisseur stratégique.

La société deviendra un fournisseur stratégique d’ingénierie, d’ingénierie de fabrication et de services (EMES3), a déclaré Tata Technologies dans un communiqué.

« Il s’agit du résultat d’un vaste processus d’évaluation des achats en plusieurs phases de sept mois qui a couvert toutes les divisions, filiales et sociétés affiliées d’Airbus à travers les fonctions d’ingénierie, d’ingénierie de fabrication et d’ingénierie de service client », a-t-il ajouté.

Le directeur général et PDG de Tata Technologies, Warren Harris, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés par Airbus en tant que fournisseur stratégique d’ingénierie, d’ingénierie de fabrication et de services (EMES3) et nous sommes impatients de collaborer avec eux dans plusieurs domaines et zones géographiques via la fourniture principale. accord (MSA).

Il a ajouté : « Nous sommes convaincus que nos capacités d’ingénierie de fabrication aideront Airbus à développer de meilleurs produits et à améliorer l’efficacité de leurs activités et nous nous engageons à développer notre relation avec Airbus au cours des prochaines années. »

Tata Technologies a déclaré, via le MSA, qu’elle prévoyait de fournir des services compétitifs dans les domaines de l’ingénierie, du service client et de l’ingénierie de fabrication, ainsi que d’intensifier sa présence à Toulouse (France), Hambourg (Allemagne) et Séville (Espagne) dans les années à venir. .

