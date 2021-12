Airbus livre le dernier A380 : les fans ont le cœur brisé par la perte du « pinacle de l’aviation » | Sciences | Des nouvelles

Premier vol du tout dernier Airbus A380

Le dernier Airbus A380 est sorti de la chaîne d’assemblage final du constructeur à Toulouse. Alors que l’avant-dernière unité du type jamais construit a été filmée lors d’un test de décollage interrompu mardi matin, le dernier du Giant of the Skies peut être aperçu en arrière-plan. L’avion est destiné à Emirates – tout comme tous les A380 à l’exception de trois qui seront construits après qu’Airbus a annoncé la fin du programme il y a deux ans.

La dérive arrière et les capots moteur sont déjà ornés de la livrée du Gulf Carrier, tandis que le fuselage principal reste industriellement chic.

Il a reçu l’enregistrement d’essai F-WWAM et a été construit en juillet de l’année dernière.

S’adressant à Express.co.uk, un expert en aviation a déclaré qu’il avait « le cœur brisé en tant que fan d’aviation ».

Cependant, d’autres admirateurs de l’aviation peuvent avoir des sentiments mitigés, a déclaré Dan de Nonstop Dan, un vlog YouTube qui crée du contenu sur l’aviation et les compagnies aériennes.

Parlant de son admiration pour l’avion, Dan a déclaré : « L’A380 est sans précédent en termes de confort à bord, non seulement du point de vue de l’expérience des passagers, mais c’est juste le summum de l’aviation.

Il a poursuivi: « C’est aussi grand et aussi cool que tout puisse l’être, donc voir la fin de cette ère et une évolution vers des avions plus petits est triste à voir, cela montre que l’industrie ne se concentre pas sur le faste et le glamour, et est maintenant juste une question d’efficacité.

Emirates est le plus grand opérateur de l’A380 (Image : .)

Un Tweet annonçant la nouvelle par Airbus (Image : Twitter)

Cependant, il a mentionné les points positifs du déménagement.

Compte tenu de l’impact sur l’environnement, il a déclaré : « Nous avons plus que jamais besoin d’efficacité, nous ne pouvons pas simplement faire des choses parce que c’est impressionnant ou prestigieux, nous devons penser à ce qui est le mieux pour la planète.

Parlant du sort de l’avion, Dan a déclaré: « C’est le clou dans le cercueil d’un avion qui symbolise vraiment une époque très différente dans l’industrie. »

Airbus a annoncé qu’il cesserait la production du Giant of the Skies il y a deux ans en février 2019.

Cela fait suite à un accord avec son plus gros client, Emirates, qui a accepté d’échanger les commandes de 39 A380 contre 40 A330-900 et 30 A350-900.

Cela a laissé Airbus avec 17 commandes en cours pour le jet à deux étages, 14 pour Emirates et trois pour All Nippon Airways.

LIRE LA SUITE:

Airbus soutient la Grande-Bretagne malgré une perte de 1,1 milliard d’euros

Dan depuis Nonstop à bord d’un A380 d’Emirates (Image : Nonstop Dan Youtube)

Un A380 sur la ligne de production de Toulouse (Image : .)

La pandémie de COVID-19 a joué un rôle dans la disparition de l’industrie du transport aérien au cours des deux dernières années.

L’industrie aéronautique devrait désormais perdre environ 36 milliards de livres sterling en 2021, selon les nouvelles prévisions de l’IATA, soit plus d’un quart de plus que les 28 milliards de livres sterling qu’elle avait prédit en décembre dernier.

Au plus fort de la pandémie, de nombreuses compagnies aériennes ont immobilisé une grande partie de leur flotte, et l’A380 n’a pas fait exception.

Seule une poignée de compagnies aériennes ont réussi à opérer avec succès pendant la crise, Qatar Airways étant l’une des rares à maintenir une large sélection de vols internationaux.

A NE PAS MANQUER :

Tumulte en Nouvelle-Zélande : Jacinda Ardern s’apprête à prolonger l’interdiction de voyager [REPORT]

La fermeture des écoles craint à travers le Royaume-Uni alors que le Pays de Galles clignote en premier [REVEAL]

Boris a porté un AUTRE coup de marteau dévastateur [INSIGHT]

La meilleure compagnie aérienne du monde et le majestueux A380 aux couleurs de Qatar Airways (Image : .)

Pendant la pandémie, Qantas a agi rapidement pour envoyer tous ses A380 pour un stockage de plusieurs années dans le désert de Mojave.

Pour beaucoup, cela a marqué la fin du temps du superjumbo dans la flotte, Qantas affirmant qu’il est peu probable que l’avion vole avant 2023.

Cependant, récemment, le PDG Alan Joyce a réaffirmé un avenir pour l’A380, et des rapports suggèrent que l’avion pourrait même reprendre du service plus tôt que prévu.

British Airways n’a pas fait voler ses A380 depuis l’immobilisation au sol en mars, bien que quelques vols aient repris ces dernières semaines.

Alors que les superjumbos n’ont pas volé, le PDG Sean Doyle a confirmé que la compagnie aérienne restait attachée à l’A380.

De plus, les avions ont subi tous les entretiens nécessaires et ont été déplacés pour le stockage au cours des derniers mois.

L’A350, plus efficace, remplace la plupart des routes exploitées par l’A380 (Image : .)

Au total, le programme A380 a coûté environ 25,47 milliards de livres sterling, et la majeure partie de cet argent provenait des contribuables européens.

Avec des A350 plus efficaces désormais prêts à porter le drapeau d’Airbus, John Leahy, autrefois le plus haut représentant de l’entreprise, a déclaré : « Tout le fiasco autour de l’A380 a fait de l’A350 le meilleur programme d’avions que nous ayons jamais eu.

La semaine dernière, plus de 14 000 employés d’Airbus et de sa filiale Premium Aerotec ont participé à des grèves d' »avertissement » à travers l’Allemagne.

La manifestation est dirigée contre les plans annoncés en avril pour supprimer des milliers d’emplois dans la production d’avions civils à travers l’Europe.