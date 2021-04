Airbus maintient son plan d’augmentation de la production des avions à réaction et les actions augmentent

Airbus fait état d’une perte nette de 1,36 milliard d’euros en 2019 après avoir été frappé d’une amende de 3,6 milliards d’euros pour un scandale de corruption

Airbus (AIR.PA) a confirmé jeudi son intention d’augmenter la production de ses avions les plus vendus alors que les compagnies aériennes entament une reprise inégale de la pandémie, malgré les revers en Europe et une vague d’infections qui s’aggrave rapidement en Inde.

Dévoilant un redressement plus fort que prévu des bénéfices du premier trimestre, le PDG Guillaume Faury a déclaré que le transport aérien intérieur rebondissait en Chine et aux États-Unis, tandis que les voyages transfrontaliers resteraient probablement faibles pendant un certain temps.

Des politiques contradictoires sur les quarantaines, les verrouillages et les tests ont perturbé le marché unique de l’aviation en Europe: une des raisons pour lesquelles Faury a déclaré qu’il restait prudent même tout en prévoyant d’augmenter la production au second semestre pour répondre à la demande de voyages ailleurs.

«Le manque de coordination des mesures prises principalement en Europe… conduit à une situation de voyage bien pire en Europe que sur d’autres marchés comparables», a déclaré Faury.

«C’est une préoccupation et un vent de face pour la reprise dans l’aviation.»

L’Inde, l’un des plus grands marchés d’Airbus, est une «zone de grande préoccupation» alors que le pays est confronté à une deuxième vague mortelle de COVID-19, avec des taux d’infection et de décès quotidiens records. lire plus

«Nous n’avons pas encore vu d’impact direct sur nous, mais c’est probablement l’une des régions où nous ne devrions pas nous attendre à ce que (les choses soient) aussi bonnes que prévu auparavant», a déclaré Faury.

Airbus prévoit d’augmenter la production d’avions moyen-courriers monocouloirs à 43 par mois au troisième trimestre et à 45 au quatrième, contre un taux actuel de 40 par mois – contre 60 avant la crise.

Airbus envisage également une nouvelle montée en puissance «abrupte» en 2022 et 2023, mais cela dépend en partie de la capacité des fournisseurs à suivre le rythme, a-t-il déclaré.

RISQUES FOURNISSEURS

Les actions d’Airbus ont augmenté de 2,8%, car elle a maintenu ses objectifs de production et financiers pour cette année.

Certains dirigeants de l’industrie ont exprimé des inquiétudes quant à l’augmentation trop rapide de la production. Faury a déclaré que l’équilibre des risques se déplaçait de la demande vers la chaîne d’approvisionnement.

Airbus n’est pas directement touché par une pénurie mondiale de semi-conducteurs mais surveille la situation, a-t-il ajouté.

Le patron du rival américain Boeing (BA.N), qui est aux prises avec de nouveaux problèmes techniques avec son concurrent 737 MAX, s’est engagé mercredi à augmenter la production de la «manière la plus stable».

Le bénéfice d’exploitation d’Airbus au premier trimestre a augmenté de 147% à 694 millions d’euros (841,6 millions de dollars), tiré par les jets commerciaux et les hélicoptères, le chiffre d’affaires ayant reculé de 2% à 10,46 milliards d’euros.

Il a généré un cash-flow libre positif de 1,2 milliard d’euros au premier trimestre, contre une sortie de 8 milliards d’euros à la même période l’an dernier, alors qu’Airbus avait dû payer une amende record pour corruption à la Grande-Bretagne, à la France et aux États-Unis.

Une partie du boom des liquidités découle d’un écart entre le calendrier des marchandises reçues et les paiements aux fournisseurs, a déclaré Airbus.

Pour l’année complète, Airbus prévoit des livraisons équivalentes aux 566 avions de ligne de l’année dernière, un bénéfice d’exploitation ajusté de 2 milliards d’euros et un cash-flow libre d’équilibre.