Airef remet en cause la validité du Budget

11/11/2021 à 21:38 CET

Rosa Maria Sanchez

La Autorité indépendante pour la responsabilité fiscale (Airef) a insisté ce jeudi sur la nécessité pour l’Institut national de la statistique (INE) d’adapter la publication de ses rapports sur l’économie espagnole au processus d’élaboration des budgets afin que ce qui s’est passé cette année ne se répète pas : que l’État compte ont été construits sur des prévisions présentées le 21 septembre, qui ont été ruinées deux jours plus tard, lorsque l’INE a abaissé la croissance du deuxième trimestre de l’année de près de deux points.

« La Airef considère que tout doit être fait pour que les budgets généraux de l’État, en tant qu’instrument de mise en œuvre de la politique budgétaire du gouvernement, intégrer les informations les plus à jour possible au moment de l’approbation pour éviter de perdre sa validité peu de temps après l’approbation, « le Autorité fiscale lors de la présentation de ses recommandations du troisième trimestre aux organismes publics.

Prévisions à la baisse

La demande d’Airef coïncide avec la publication, ce jeudi, des nouvelles prévisions de la Commission européenne sur l’économie espagnole, qui abaissent considérablement les estimations du gouvernement. Le commissaire à l’économie, Paolo Gentiloni, estime que la croissance du produit intérieur brut espagnol sera de 4,6% cette année et de 5,5% en 2022, près de deux points de moins que ce que l’exécutif espagnol prévoit pour cette année (6,5%) et un point et demi (7 %) le suivant. Airef elle-même a également abaissé ses prévisions, à 5,5% et 6,3% pour cette année et l’année prochaine, à un point intermédiaire entre la Commission européenne et le gouvernement.

La vérité est aussi que le président d’Airef, Cristina Herrero expliqué lors de sa comparution devant le Congrès des députés que la croissance plus faible de l’économie n’allait pas empêcher la réduction de déficit Publique attendus par le Gouvernement, et des taux estimés de 7,9% du PIB en 2021 et 4,8% en 2022, qui sont un peu inférieurs, même aux estimations officielles (8,4% et 5% respectivement).

Non-respect des recommandations

La recomendación de la Autoridad Fiscal al INE de un calendario de estadísticas más pegado al proceso de elaboración de los Presupuestos del Estado no ha sido atendida por el instituto de estadísticas con el argumento de que su planificación se ajusta « al principio de coherencia y comparabilidad establecido dans le Code de bonnes pratiques« , selon Airef elle-même.

Dans son rapport trimestriel, l’Autorité fiscale révèle que ni le ministère des Finances, ni le ministère de l’Économie, ni l’INE n’ont respecté les recommandations formulées par Airef pour garantir la durabilité des comptes publics et stabilité budget et de renforcer la transparence des comptes publics.

Conformément au principe de conformité ou d’explication, tant les ministères que l’INE ont choisi d’expliquer que soit ce n’est pas le moment mettre en œuvre les recommandations (telles que l’élaboration d’une stratégie d’ajustement budgétaire à moyen terme) ; ou qu’elles sont inutiles (comme l’incorporation de plus d’informations budgétaires et fiscales dans le scénario macroéconomique) ; ou que la conformité n’est pas possible (comme dans le cas du calendrier statistique de l’INE).