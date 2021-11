Airpocalypse de Delhi-NCR: la Cour suprême insatisfaite retire des fonctionnaires et demande des mesures

Mécontente des mesures prises par le Centre et les gouvernements des États de Delhi, de l’Haryana et du Pendjab pour améliorer la qualité de l’air dans la région de la capitale nationale (RCN), la Cour suprême a rappelé mercredi ses responsables et a déclaré que « la bureaucratie a développé une inertie ». menant à « une paralysie politique ». Il a cependant observé qu’il ne voulait pas pénaliser les agriculteurs pour le brûlage du chaume, l’une des raisons de l’air toxique, « car la majorité d’entre eux ont des terres si petites et ne peuvent pas se permettre des machines à couper le chaume ».

Un banc composé du juge en chef NV Ramana et des juges DY Chandrachud et Surya Kant a déclaré qu’il s’attendait à ce que les autorités fassent bien plus que rechercher des instructions telles que le travail à domicile, le covoiturage et l’utilisation d’arroseurs pour lutter contre la pollution de l’air. « … la bureaucratie a développé une inertie, une apathie… Ils attendent que le tribunal rende une ordonnance même sur des choses comme comment arrêter une voiture ou éteindre un incendie en utilisant un seau ou une vadrouille. Nous devons tout faire… C’est l’attitude développée par l’Exécutif », a déploré le tribunal.

Le Centre avait précédemment convoqué une réunion des États de la RCN pour décider du plan d’action, après qu’une directive sévère a été émise par le tribunal suprême. « Lorsque Delhi est complètement étouffée, ce tribunal est obligé d’intervenir. Dites-nous ce que le Centre et les États ont fait pendant les parties restantes de l’année ? … c’est devenu un phénomène annuel », a déclaré le juge en chef au solliciteur général Tushar Mehta.

Le juge Surya Kant, qui, lors de l’audience précédente, avait insisté sur l’octroi d’incitations aux agriculteurs et sur la nécessité de trouver des alternatives au brûlage du chaume, a réitéré que « indépendamment des chiffres figurant dans les affidavits, nous devons considérer le sort des agriculteurs… ce qui l’oblige à brûler le chaume ? » Les remarques du SC sont intervenues après que l’avocat principal AM Singhvi, comparaissant pour le gouvernement de Delhi, lui ait dit que le brûlage du chaume était un contributeur majeur à la pollution de l’air pendant les hivers. Le tribunal suprême a ensuite reporté l’audience au 24 novembre après que le Centre et les gouvernements de Delhi, de l’Haryana et du Pendjab l’ont assuré que des efforts étaient déployés pour remédier à la situation.

Mehta a informé les juges que les scientifiques du service météorologique, qui faisaient partie de la réunion d’urgence, avaient assuré que « la situation serait meilleure après le 21 novembre ». Il a suggéré que le tribunal pourrait attendre jusque-là avant de prendre des « mesures dures » comme un verrouillage complet dans la capitale.

Interrogatoire sur l’affidavit du centre qui affirmait que le brûlage du chaume contribue à environ 35 % à 40 % de la pollution atmosphérique, le gouvernement de Delhi, par l’intermédiaire de l’avocat principal AM Singhvi, a souligné une étude de SAFAR qui a établi la contribution du brûlage du chaume entre 0 % et 58 % autour de l’année, ce qui peut impliquer nul en mars et jusqu’à 58 % en octobre. Il a également souligné qu’un programme de véhicules impairs dans la ville ne pourra pas réduire la pollution de l’air s’il n’est pas étendu aux villes de la RCN, car les frontières de l’État sont poreuses et les déplacements de véhicules fréquents.

Alors que le tribunal suprême a suggéré une augmentation du nombre de bus au GNC, le gouvernement de Delhi a affirmé que de nouveaux bus ne peuvent pas être ajoutés du jour au lendemain sans un processus d’appel d’offres. La Chambre a convenu avec l’avocat principal Vikas Singh, qui a représenté le pétitionnaire Aditya Dubey, que les règles sont déjà là pour contrôler les émissions des centrales électriques, la poussière et d’autres polluants provenant des activités industrielles et de construction, les normes BS-VI pour les véhicules, mais il n’y a pas contrôle et mise en œuvre. Exhortant la cour suprême à prendre des mesures concrètes pour éviter une situation similaire l’année prochaine, Singh a fait valoir que le changement des règles mandatées par le gouvernement au cours de la dernière décennie a réduit le temps de semis entre les cultures Rabi et Kharif, ce qui a forcé les agriculteurs à abandonner leurs méthodes traditionnelles et à aller pour soit en brûlant du chaume, soit en utilisant des machines coûteuses.

Soulignant qu’il était en train d’acheter plus de machines pour enlever le chaume, l’avocat du gouvernement du Pendjab a déclaré que plus de 76 000 machines pour décomposer le chaume ont été fournies aux agriculteurs au cours des trois dernières années, ce qui a entraîné un nombre total d’incendies progressivement diminué. Plus de fonds sont nécessaires pour acheter ces machines car elles sont financées à 80% par le Centre et le solde à 20% est supporté par les Panchayats, a-t-il ajouté. Le gouvernement de l’Haryana a également déclaré qu’il respectait toutes les directives existantes sur la qualité de l’air, y compris les mesures de travail à domicile pour les employés.