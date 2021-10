AirPods 3 lancé avec des fonctionnalités de type AirPods Pro ; HomePod Mini obtient de toutes nouvelles couleurs

Apple a lancé les AirPods 3 en Inde au prix de Rs 18 500.

Les AirPod » grand public » d’Apple bénéficient enfin d’une mise à niveau majeure. Les AirPods de troisième génération, annoncés par Apple lors de son événement Unleashed October hier soir, ont un nouveau design et des fonctionnalités de pack inspirés des AirPods professionnels plus haut de gamme, notamment Adaptive EQ, l’audio spatial et la résistance à la sueur et à l’eau. À bien des égards, les AirPods 3 sont comme les AirPods Pro moins le style intra-auriculaire et la suppression active du bruit.

Apple lance également HomePod Mini dans de nouvelles couleurs et un plan d’abonnement Apple Music Voice aux côtés des AirPods 3.

Prix ​​et disponibilité des AirPods 3 Inde

Apple a lancé les AirPods 3 en Inde au prix de Rs 18 500 et ils sont disponibles à la commande à partir d’aujourd’hui avec une disponibilité générale dans les magasins à partir du 26 octobre. Les AirPods de deuxième génération font l’objet d’une révision de prix et se vendront désormais pour Rs 12 900. Apple met également à jour les AirPods Pro avec un étui de chargement MagSafe sans aucun changement de prix.

Vérification des spécifications des AirPods 3

Les AirPod reçoivent leur premier rafraîchissement majeur de la conception depuis 2016 dans cette génération. Les AirPods 3 sont profilés et ont des tiges plus courtes – ceux-ci ont des capteurs de force intégrés comme les AirPods Pro pour le contrôle des médias. Ils sont également classés IPX4 maintenant, encore une fois, comme les AirPods Pro, ce qui les rend résistants à la transpiration et à l’eau.

Les AirPod de troisième génération sont dotés d’un pilote personnalisé repensé et d’un égaliseur adaptatif, également présent dans les AirPod pro, qui peuvent automatiquement adapter la musique à la forme de votre oreille. Apple apporte l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête « à encore plus de personnes » avec les AirPods 3. La qualité des appels vocaux est également améliorée avec l’introduction de « AAC-ELD, un codec vocal supérieur qui offre une qualité vocale Full HD, offrant une clarté , communication naturelle pour les appels FaceTime.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, Apple affirme que les AirPods 3 peuvent durer une heure de plus que les générations précédentes avec jusqu’à six heures d’écoute et jusqu’à 30 heures au total avec le boîtier. Ils prennent en charge la charge rapide et sont également compatibles avec le système de charge sans fil MagSafe.

HomePod Mini maintenant dans de nouvelles couleurs

Le HomePod Mini, le haut-parleur intelligent Siri en forme d’orbe d’Apple, est désormais disponible en trois nouvelles couleurs «audacieuses», dont le jaune, l’orange et le bleu, ainsi que le blanc et le gris sidéral existants. Le rafraîchissement des couleurs se fait jusque dans les moindres détails, y compris « la surface tactile teintée, le tissu maillé, les icônes de volume et le câble d’alimentation tissé ».

Ils seront disponibles à partir de novembre au prix de Rs 9 900.

Forfait vocal Apple Musique

Il s’agit d’un nouveau niveau d’abonnement pour Apple Music centré sur la voix, ce qui signifie invariablement Siri. À Rs 49 par mois, ce sera le forfait Apple Music le plus abordable et se situera en dessous du niveau individuel. Apple dit que cela aiderait à rendre Apple Music accessible à encore plus de personnes dans le monde.

Le principe est simple. Le plan fonctionnera avec la voix – Hey Siri – et fonctionnera sur tous les appareils compatibles Siri, y compris HomePod Mini, AirPods, iPhone ou tout autre appareil Apple, et lors de l’utilisation de CarPlay. Ceux qui souhaitent s’abonner peuvent également le faire via Siri en « Hey Siri, démarre mon essai Apple Music Voice ». Cela sera également disponible via l’application Apple Music.

