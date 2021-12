AirPods à cinq : la magie Apple par excellence

Cinq ans plus tard, il est juste de dire que les AirPod d’Apple ont révolutionné le marché des écouteurs sans fil. Bien sûr, ce n’étaient pas les premiers vrais écouteurs sans fil à être lancés (quand Apple est-il le premier à faire quoi que ce soit ?), mais ils étaient certainement l’offre la plus raffinée à leur arrivée en 2016 et ils ont si clairement allumé le papier tactile d’un naissant. marché.

Au moment de leur lancement, j’ai été étonné par la simplicité des AirPod. Avec le recul, je pense que les AirPods sont mon produit Apple préféré des cinq dernières années.

Magie de la pomme

Les principaux arguments de vente des AirPod étaient les éléments qu’ils ont supprimés. Fini les fils qui s’emmêlent si souvent dans votre sac ou votre poche et ils ont également abandonné le tour de cou entre les écouteurs qui était courant dans les écouteurs Bluetooth à l’époque.

Tout aussi important, le processus d’appariement délicat que les écouteurs Bluetooth nécessitaient a également été supprimé. Au lieu de cela, il a été remplacé par un ingénieux processus de couplage en un clic qui les a configurés avec tous vos appareils Apple.

« Ces écouteurs sans fil magiques utilisent une technologie de pointe pour réinventer la façon dont nous écoutons de la musique, passons des appels téléphoniques, regardons des émissions de télévision et des films, jouons à des jeux et interagissons avec Siri, offrant une expérience audio sans fil impossible auparavant. — Apple »

Bien qu’elle soit véritablement sans fil, la puce sans fil W1 d’Apple signifiait que la connexion était établie rapidement et restait stable tout en maintenant la durée de vie de la batterie à la pointe de l’industrie. L’intégration étroite avec iOS signifiait que vous pouviez facilement vérifier la durée de vie de la batterie dans le widget Batteries et l’intégration Find My est venue peu de temps après afin que vous puissiez trouver les AirPod perdus.

Source : iMore

Le boîtier de charge était nouveau dans sa conception, beaucoup plus petit que ceux proposés par les produits concurrents dotés d’aimants pour maintenir les AirPod en place. Il était également super tactile avec son couvercle cliquable, ce qui en faisait un plaisir à ouvrir et à fermer.

Même avec le modèle de première génération, je n’ai jamais eu de problèmes avec les écouteurs qui se désynchronisent ou qui abandonnent. Il n’y avait pratiquement aucun décalage entre le lancement de la lecture sur mon iPhone et le démarrage de la musique dans mes oreilles, et la pause automatique activée par les capteurs de proximité intégrés ressemblait à la magie d’Apple par excellence. Le petit boîtier signifiait que je pouvais emporter mes AirPod partout avec moi et la facilité de couplage me permettait de les utiliser beaucoup plus souvent que les précédents écouteurs Bluetooth.

Peu de produits incarnent mieux Apple à son meilleur que les AirPod. Une configuration super simple, l’intégration étroite du matériel et des logiciels conçus par Apple et un design haut de gamme qui semble si évident rétrospectivement.

Design emblématique

Bien que la conception des AirPods ait été moquée au lancement, il n’a pas fallu longtemps pour qu’ils deviennent un phénomène culturel. Alors que certaines personnes se moquaient de la forme en coupant les fils de leurs EarPods, Apple aidait les autres à couper le cordon proverbial avec les AirPods.

La première publicité AirPods d’Apple, les présentant aux côtés de l’iPhone 7 sans prise casque, est l’une des meilleures de l’entreprise. Il a présenté la facilité d’appairage, la liberté d’un écouteur vraiment sans fil et la magie de la pause automatique des AirPod de la manière la plus cool. Cette publicité est là-haut avec la campagne de silhouette iPod qui a rendu les écouteurs blancs d’Apple si emblématiques. La forme des AirPods d’Apple est depuis devenue tout aussi reconnaissable et Apple s’y penche même avec sa dernière publicité AirPods 3.

Les AirPod sont partout de nos jours et le design, bien qu’il ait un peu changé au cours des cinq dernières années, est immédiatement reconnaissable. Étant donné que l’imitation est la forme la plus sincère de flatterie, Apple devrait probablement être ravi que la conception de ses AirPods soit souvent criblée par des concurrents, tout comme l’étaient les écouteurs filaires blancs d’autrefois.

De mieux en mieux

Source : Luke Filipowicz / iMore

Depuis leur lancement en 2016, les AirPod n’ont cessé de s’améliorer en termes de matériel et de logiciel pour s’assurer qu’ils restent les meilleurs véritables écouteurs sans fil du marché.

Le passage de la puce W1 à la puce H1 dans les AirPod d’aujourd’hui a permis des commandes « Hey Siri » mains libres, une commutation automatique plus rapide entre les appareils et une meilleure autonomie de la batterie. L’étui a gagné en charge sans fil et même en compatibilité MagSafe dans les derniers modèles.

Dans les AirPods 3 et AirPods Pro, les gestes de tapotement sur l’oreille qui se répercutaient dans votre oreille ont disparu, remplacés à la place par des commandes plus élégantes sur la tige. L’audio spatial offre une expérience d’écoute plus immersive et la suppression active du bruit du modèle Pro est un incontournable pour beaucoup. Les AirPods Max augmentent encore plus la qualité sonore avec une conception supra-auriculaire.

La technologie AirPods a également été partagée entre les produits Beats d’Apple, permettant ainsi à plusieurs produits de type AirPods de différentes formes et tailles de répondre à différents besoins.

Cinq ans seulement après le début de l’existence des AirPods, nous avons vu Apple devenir une centrale électrique dans l’espace audio. J’ai hâte de voir ce que les cinq prochaines années apporteront.

