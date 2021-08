AirPods, Apple Watch Series 7 et plus : ça va être un automne passionnant

Bienvenue à la fin d’une autre semaine passionnante dans le monde de l’actualité Apple. Nous ne sommes qu’au début du mois d’août, mais dans l’ensemble, nous avons déjà dépassé la mi-parcours en 2021 – assez fou. Sérieusement, le temps a passé, n’est-ce pas ? Ou est-ce juste moi ?

L’événement d’automne d’Apple approche à grands pas, ce qui signifie certainement qu’il est presque l’heure de l’iPhone 13. Mais ce n’est pas tout ce que la chute contient habituellement. Non, cette année, nous attendons également de tout nouveaux AirPod redessinés, et bien sûr, Apple Watch Series 7.

Avec les AirPod, il a été dit à plusieurs reprises cette année que nous assisterions à une grande refonte, alors ne soyez pas surpris si c’est ce que nous obtenons. Après tout, les AirPod n’ont subi aucun changement significatif dans leur conception depuis leur introduction en 2016, il est donc attendu depuis longtemps, honnêtement. Toutes les rumeurs pointent vers une refonte de type AirPods Pro, avec des tiges plus courtes et même des embouts en silicone pour un meilleur ajustement (avouons-le, les AirPods classiques s’adaptent actuellement terriblement, du moins pour moi). Cependant, ne vous attendez pas à ce que les AirPod obtiennent la suppression active du bruit – ils doivent toujours avoir un argument de vente pour les pros, n’est-ce pas ? Il y avait aussi des rumeurs sur les fonctionnalités de santé à venir sur les AirPod, bien que je pense personnellement que c’est probablement moins probable pour les AirPod ordinaires et plus pour les Pros lorsqu’ils subissent une révision. Quoi qu’il en soit, je suis ravi de voir un design AirPods remanié cette année, même si je vais certainement toujours attendre les AirPods Pro 2 juste pour le meilleur ensemble de fonctionnalités (ANC toute la journée, tous les jours, bébé !)

En ce qui concerne l’Apple Watch Series 7, cette année pourrait être passionnante pour la Watch, plus que l’iPhone 13 lui-même. Selon les rumeurs qui circulent, la série 7 pourrait avoir un tout nouveau design de boîtier, l’alignant davantage sur le reste de la gamme Apple avec l’iPhone 12, l’iPad Pro et l’iPad Air et même l’iMac (2021) avec le plat bords et dessins au carré. Oh, et peut-être de nouvelles couleurs, dont un vert menthe frais (oui, s’il vous plaît !)

Je suis vraiment curieux de savoir si cela se concrétisera, un tout nouveau design de boîtier rendrait-il tous les groupes précédents incompatibles? Je veux dire, c’est difficile à dire à partir de ces rendus conceptuels de la série 7 que je continue de voir, mais c’est possible. Si c’était le cas, ce serait triste, car j’aurais besoin d’acheter tous les nouveaux groupes et je ne saurais pas quoi faire de ma précédente collection. Mais peut-être qu’Apple peut trouver un moyen de créer un nouveau boîtier tout en ne rendant pas tous ces anciens groupes obsolètes. Qui sait? Je suppose que nous le saurons dans quelques semaines.

L’autre rumeur que j’ai entendue cette semaine, dont je ne suis pas très content, est la possibilité que la série 7 obtienne une batterie plus durable au lieu de nouveaux capteurs de santé. Apparemment, la possibilité de nouveaux capteurs, comme pour la surveillance de la glycémie, pourrait être retardée jusqu’en 2022. Si tel est le cas, je vais être assez déçu, car la surveillance de la glycémie est l’une des fonctionnalités que je suis. attend avec impatience de voir dans une Apple Watch. Cependant, cela ne me surprendrait pas car la technologie de surveillance non invasive du glucose n’est peut-être pas encore perfectionnée. Quoi qu’il en soit, je prévois toujours d’acheter une série 7 cette année, simplement parce que la batterie de ma série 5 a été moins que stellaire ces jours-ci. De plus, encore une fois, s’il doit avoir un nouveau design et de nouvelles couleurs, je suis prêt à changer. Nul doute qu’elle deviendra la prochaine meilleure Apple Watch.

En parlant de changement, Mark Gurman de Bloomberg affirme que le prochain MacBook Air arrivera l’année prochaine et qu’il ramènera MagSafe. Honnêtement, j’envisage de me procurer un nouveau MacBook Air pour remplacer mon vieux de 2018, d’autant plus que je n’ai pas encore moi-même de Mac M1. Si ce rapport est vrai, je suis impatient d’attendre la prochaine itération de l’ordinateur portable le plus abordable d’Apple, car j’ai absolument adoré le système MagSafe sur les anciens ordinateurs portables. Les chargeurs magnétiques étaient beaucoup plus faciles à brancher car ils se fixaient magnétiquement et n’avaient pas besoin de moi pour tâtonner avec l’USB-C. De plus, si vous êtes entouré d’autres personnes, vous n’avez pas à vous soucier des personnes qui traînent votre ordinateur au sol s’ils trébuchent sur le câble, ce qui vous sauve la vie. Espérons que cela se réalise, et à ce moment-là, inscrivez-moi!

Et à mesure que nous approchons de septembre, cela signifie également iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 et tvOS 15. Un développement intéressant dans les dernières versions bêta d’iOS 15 semble être que le tristement célèbre effet de lumière parasite de l’iPhone pourrait disparaître. -au revoir. Honnêtement, c’est une petite chose, mais je suis content que cela se produise – je remarque souvent cette petite lumière parasite verte dans beaucoup de mes images, et cela me dérange beaucoup. Donc si cela reste en place pour la version finale, alors huzzah ! Je n’ai pas besoin d’être comme JJ Abrams et d’ajouter une lumière parasite à tout.

En tout cas, jusqu’à la prochaine fois !

– Christine Romero-Chan

