AirPods Max 2 : tout ce que nous savons un an après le lancement des écouteurs haut de gamme

Il y a un an aujourd’hui, les AirPods Max d’Apple étaient lancés, marquant la première poussée de l’entreprise sur le marché des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme sous sa propre marque. Un an plus tard, les rumeurs concernant un successeur sont minces sur le terrain, mais il y a eu quelques indications sur ce que les clients peuvent attendre de ‌AirPods Max‌ 2.



Un rapport de Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que « AirPods Max », que l’on pensait à l’époque appelé « AirPods Studio », avait souffert de plusieurs problèmes de développement, tels que des problèmes de serre-tête trop serré, entraînant de multiples retards et une réduction des fonctionnalités.

On pensait au départ que AirPods Max‌ offrirait une personnalisation unique avec des bandeaux et des oreillettes interchangeables, répétant le concept derrière les bandes Apple Watch. Au milieu de ces retards et problèmes de développement, Bloomberg a prédit qu’Apple abandonnerait le concept d’un bandeau remplaçable pour accélérer la production.

La preuve de ce concept peut être vue dans la conception finale des AirPods Max‌. Les utilisateurs peuvent facilement retirer le bandeau des AirPods Max sans aucun démontage du casque. Pour ce faire, les utilisateurs doivent simplement retirer les coussinets magnétiques, plier les oreillettes à plat et insérer un outil d’éjection de carte SIM dans un petit trou au-dessus du haut-parleur.

Une fois les oreillettes retirées, les rayons de chaque côté du serre-tête révèlent un petit connecteur de style Lightning pour transférer l’alimentation, et potentiellement des données, entre les oreillettes. Il est possible que ce système de retrait du bandeau soit un vestige de l’approche originale et plus modulaire des ‌AirPods Max‌.

De plus, on pensait que AirPods Max‌ aurait une détection des oreilles gauche et droite afin que les utilisateurs puissent inverser l’orientation des écouteurs, ainsi que des pavés tactiles sur les oreillettes pour les commandes. Cela semble avoir été remplacé par la couronne numérique de l’Apple Watch dans le produit final. Il semble plausible que certaines de ces fonctionnalités, y compris une plus grande personnalisation, puissent arriver à la deuxième itération de AirPods Max‌.

Les rumeurs suggéraient également que les AirPods Max‌ seraient disponibles en deux variétés, dont un modèle plus abordable axé sur le sport. Le fuiteur de records mixtes Jon Prosser a déclaré à plusieurs reprises que les «AirPods Max» viendraient dans une « variante sportive » pour 350 $ et une « variante de luxe » pour 599 $. Alors que les 599 $ de Prosser n’étaient pas loin du prix final de 549 $ ‌AirPods Max‌, la « variante sportive » moins chère de 350 $ n’a pas encore émergé. Apple pourrait encore lancer cette version bas de gamme des AirPods Max‌ à un moment donné dans le futur.

‌AirPods Max‌ en argent, gris sidéral, rose, vert et bleu

La dernière fois que nous avons entendu parler des AirPods Max‌ de nouvelle génération, c’était un rapport de Mark Gurman de Bloomberg en mai de cette année, qui expliquait qu’Apple ne travaillait pas activement sur un nouveau modèle, mais avait envisagé de lancer de nouvelles couleurs.

Les ‌AirPods Max‌ ayant maintenant un an, Apple pourrait choisir d’actualiser l’appareil avec de nouvelles options de couleur. La société a choisi de le faire avec d’autres produits, tels que l’iPhone 12 et le HomePod mini, et cela conviendrait désormais particulièrement aux « AirPods Max » étant donné le désarroi général de l’offre actuelle de couleurs d’Apple sur ses appareils.