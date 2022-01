AirPods Pro 2 sera lancé plus tard cette année alors que les fournisseurs prépareraient les expéditions

Il a été largement rapporté que les AirPods Pro de deuxième génération devraient être lancés au second semestre de cette année. En préparation de son lancement, les fournisseurs d’Apple se préparent à expédier les nouveaux AirPod haut de gamme, selon un nouveau rapport de DigiTimes.



Le nouveau ‌AirPods Pro‌ de deuxième génération devrait présenter un nouveau design, un son amélioré, la possibilité de lire l’audio sans perte Apple Music, et plus encore. Le lancement du nouveau ‌AirPods Pro‌ est prévu cette année, en particulier au second semestre 2022. Avant son lancement, le rapport d’aujourd’hui indique que les fournisseurs commencent à se préparer à l’expédition des nouveaux écouteurs sans fil.

Les dernières informations sur le nouveau AirPods Pro‌ proviennent de l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, qui a récemment annoncé que le nouveau ‌AirPods Pro‌ comprendrait un boîtier de charge repensé pouvant émettre un bruit audible à utiliser avec Find My. Avec l’intégration ‌Find My‌, seuls les AirPods eux-mêmes sont rendus audibles lorsqu’ils sont pingés par un utilisateur. Avec le nouveau ‌AirPods Pro‌, le boîtier aura un haut-parleur, permettant un bruit plus fort, le rendant plus facile à trouver.



MacRumors avait déjà reçu des images illustrant ce qu’un informateur prétendait être le cas pour le prochain ‌AirPods Pro‌. Ces images montrent les trous des haut-parleurs et les éventuelles fixations d’accessoires dans le boîtier lui-même. MacRumors ne peut pas vérifier l’exactitude des images, mais elles correspondent aux nouvelles informations partagées par l’analyste crédible ‌Ming-Chi Kuo‌.

Parallèlement à un nouveau boîtier, le nouveau ‌AirPods Pro‌ prendra également en charge la lecture de l’audio ‌Apple Music‌ sans perte. En raison des limitations de la bande passante Bluetooth, aucun des modèles d’AirPod d’Apple ne peut lire de l’audio sans perte à partir d’Apple Music‌. Dans une récente interview, un cadre de la société a admis que les limites de Bluetooth entravent le potentiel de l’expérience AirPods et a déclaré que l’équipe souhaitait « plus de bande passante » que ce que Bluetooth peut fournir.

Pour rattraper tout ce que nous attendons des ‌AirPods Pro‌ de deuxième génération, n’oubliez pas de consulter notre guide complet.