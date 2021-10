AirPods Pro Conversation Boost arrive enfin

Le 6 octobre, Apple a commencé à mettre à niveau tous les modèles de ses produits AirPods avec un nouveau firmware. Le modèle de base AirPods n’a pas eu beaucoup d’amour dans cette mise à jour. Cependant, AirPods Pro et AirPods Max ont reçu de nouvelles fonctionnalités « Find My ». En plus de cela, AirPods Pro prend désormais en charge une fonctionnalité appelée Boost de conversation.

Une fonctionnalité pour aider avec les problèmes auditifs

La fonction Conversation Boost est conçue pour aider les personnes ayant des problèmes auditifs légers. Il utilise les microphones à formation de faisceau des AirPods Pro pour augmenter le volume de quelqu’un qui vous parle lorsque vous lui faites face. Cela permet d’écouter plus facilement quelqu’un qui vous parle, surtout dans un environnement bruyant.

Tout a commencé avec le mode Transparence, qui est comme la suppression active du bruit à l’envers. Avec le mode Transparence activé, vous pouvez entendre plus de votre environnement au lieu de moins. Conversation Boost développe cela, aidant à isoler les voix qui vous parlent.

Apple a présenté pour la première fois Conversation Boost lors de la WWDC 2021. Nous avons vu une personne se tourner vers un serveur dans un restaurant et entendu l’augmentation du volume pour mieux entendre la conversation. Cette fonctionnalité est enfin arrivée, mais vous devrez mettre à jour le firmware de votre AirPods Pro pour en profiter.

Mise à jour du micrologiciel de vos AirPods

Pour vous assurer que votre AirPods Pro a été mis à jour, vous devez d’abord vérifier les paramètres pour voir si cela s’est produit automatiquement. La version du firmware qui inclut pour la première fois Conversation Boost est 4A400. Vous pouvez le vérifier en suivant ces étapes :

Connectez vos AirPods à votre appareil iOSOuvrez le Paramètres l’application, puis appuyez sur BluetoothEnsuite, appuyez sur le bleu je icône à côté de votre AirPodSi le numéro à côté de Version n’est pas 4A400 ou supérieur, vous devrez mettre à jour.

Malheureusement, la mise à jour logicielle sur iOS ne met pas à niveau votre firmware. Pour forcer la mise à jour, vous devrez placer vos AirPod dans leur étui de chargement et connecter l’étui à une source d’alimentation à l’aide du câble Lightning vers USB inclus. Ensuite, rapprochez votre iPhone ou iPad de l’étui de chargement et assurez-vous que l’appareil iOS est connecté à Internet.

Après un court instant (lire : peut-être jusqu’à une heure), votre appareil iOS devrait télécharger la mise à jour du micrologiciel disponible et l’installer sur vos AirPods Pro.

Activer le boost de conversation sur les AirPods Pro

Qu’est-ce que vous avez le droit de travailler, vous pourrez activer le boost de conversation. Contrairement aux autres paramètres AirPod, vous ne le trouverez pas dans le Centre de contrôle. Au lieu de cela, vous activez Conversation Boost à partir des paramètres d’accessibilité.

Ouvrez le Paramètres l’application et appuyez sur AccessibilitéRobinet Audio-visuel (élément 1 dans la capture d’écran ci-dessus), puis Casque d’écoute (Élément 2) Ensuite, appuyez sur Mode Transparence (item 3)Enfin, activez Boost de conversation (article 4)

Une fois cela fait, vous pourrez vous tourner vers quelqu’un qui vous parle et vos AirPods Pro isoleront et amplifieront automatiquement leurs paroles.