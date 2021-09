AirPods Pro, iPads et Apple Watch viennent de bénéficier d’énormes réductions de prix sur Amazon

in

Vous pouvez toujours compter sur deux choses qui se produisent chaque fois qu’Apple dévoile de nouveaux produits. Tout d’abord, les fans inconditionnels d’Apple seront tous étourdis alors qu’ils se préparent à les précommander. Deuxièmement, le reste d’entre nous sera étourdi alors que nous nous préparons à économiser une tonne d’argent sur les modèles précédents d’Apple. C’est le cas de l’événement d’Apple en septembre, où la société a dévoilé plusieurs nouveaux modèles d’iPhone 13 et d’iPad. Si vous voulez dépenser une fortune, alors, par tous les moyens, commandez les derniers appareils d’Apple. Mais si vous voulez la même qualité et les mêmes performances à une fraction du prix, il existe une bien meilleure option. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez tellement d’offres Apple spectaculaires que vous ne le croirez pas.

La star du spectacle est définitivement AirPods Pro au prix le plus bas d’Amazon de tous les temps. Vous pouvez également économiser jusqu’à 45 $ sur AirPod 2, 50 $ de rabais AirPods Max, et 100 $ de rabais sur ipad air. En plus de tout ça, Apple Watch série 6 commence à seulement 319 $ aujourd’hui !

Meilleures offres Amazon sur les produits Apple

AirPod

Source de l’image : Pomme

Parmi les lecteurs de . Deals, aucun casque ne se vend mieux que les AirPod. En fait, nous ne sommes pas sûrs qu’il existe des gadgets qui se vendent mieux que les AirPod d’Apple. Ces véritables écouteurs sans fil vous coûteront au moins 159 $ si vous en achetez une paire chez Apple. Chez Amazon, cependant, la même chose AirPod 2 ne coûtera que 114,99 $. Ou, si vous souhaitez passer à 199 $ AirPods 2 avec étui de chargement sans fil, vous ne paierez que 159,99 $ sur Amazon. C’est ce que facture Apple pour le modèle d’entrée de gamme !

Enfin, nous avons le AirPods Pro dont notre public est totalement obsédé. Ils sont à 249 $ chez Apple, mais la remise massive d’Amazon les réduit à seulement 179,99 $. Non seulement cela correspond au prix le plus bas d’Amazon, mais c’est aussi moins que les frais d’Apple pour les AirPods 2 avec chargement sans fil !

iPad

Couleurs de l’iPad Air 4e génération. Source de l’image : Apple Inc.

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle tablette, nous avons de bonnes nouvelles. Le tout nouveau iPad 10,2 pouces et ipad mini sont tous deux disponibles à la commande dès maintenant sur Amazon. Mais si vous voulez des performances encore meilleures, il y a quelques remises que vous devriez vérifier.

Tout d’abord, le génial ipad air a une énorme remise de 100 $ dans tous les coloris les plus chauds. Cela signifie que vous pouvez en acheter un pour seulement 499,99 $ dès maintenant ! Si vous voulez encore plus de puissance, le iPad Pro (11 pouces) commence à seulement 749 $ en ce moment. De plus, le iPad Pro (12,9 pouces) commence à 999 $ aujourd’hui, ce qui représente une belle remise de 100 $. Ce sont toutes des offres Amazon fantastiques sur les tablettes Apple les plus vendues.

Apple Watch série 6

Source de l’image : Pomme

Dernier point mais non le moindre, Amazon propose actuellement des remises massives sur le Apple Watch série 6. Bien sûr, la nouvelle Apple Watch Series 7 est belle et tout, mais vaut-elle vraiment l’argent supplémentaire ? Il n’a même pas de nouveau processeur ! Au lieu de dépenser tout cet argent, procurez-vous une nouvelle Apple Watch Series 6 à partir de seulement 318,98 $ pour le modèle 40mm ou 349 $ pour le modèle 44mm. Ce sont tous deux d’énormes remises de 80 $. Pendant ce temps, vous trouverez des rabais allant jusqu’à 140 $ sur le Apple Watch Série 6 (GPS + Cellulaire)!

