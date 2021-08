AirPods Pro, les meilleurs écouteurs sans fil d’Apple, à prix cassé avec la remise de 88 euros d’Amazon | La technologie

in

Voici un match parfait : les meilleurs écouteurs sans fil Apple vendus et expédiés par Amazon, avec les avantages qui en découlent.

Apple n’est peut-être plus l’entreprise pionnière d’il y a des décennies, mais elle fait de tout ce qu’elle crée une tendance. Leur Casque sans fil AirPods Pro sont la référence en matière de conception et de suppression active du bruit, et maintenant ils peuvent être les vôtres avec une remise de 32%.

Les Les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro sont vendus avec 88 euros de remise sur Amazon, ils ne coûtent que 190,90 euros. Vendu et expédié par Amazon en un jour, avec la livraison gratuite.

Au niveau technique, ils se distinguent par sa qualité audio exceptionnelle, avec des modes d’égalisation adaptative et de son ambiant, pour ne pas vous déconnecter complètement.

Ces écouteurs sans fil d’Apple sont la version améliorée des AirPod, désormais dotés de fonctionnalités premium telles que la suppression du bruit.

Mais si ce que tu veux c’est isolez-vous complètement du bruit pour profiter de la musique, dormir, travailler ou réduire le stress, votre technologie de réduction active du bruit, est l’un des meilleurs du marché.

Même si ce qui fait la différence chez Apple, c’est la qualité de fabrication, qui dans ce cas se traduit par confort et ergonomie.

Les écouteurs Apple AirPods Pro ont coussinets d’oreille coniques en silicone souple en trois tailles pour un ajustement sur mesure. Ils résistent à la sueur et à l’eau.

L’appareil est très facile à contrôler au toucher ou à la voix, avec l’aide de Siri.

Comprend un étui de chargement sans fil, qui est compatible avec les chargeurs dotés de la technologie sans fil Qi. Vous n’aurez pas besoin de câbles, ni pour écouter ni pour recharger.

L’autonomie avec une seule charge est d’environ 4,5 heures, mais comme le boîtier dispose également de sa propre batterie qui recharge les AirPods Pro, l’autonomie totale va jusqu’à 24 heures.

Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas notre analyse et avis sur les AirPods Pro d’Apple.

