AirPods Pro mis à jour silencieusement avec la prise en charge de la charge MagSafe

Apple a présenté lundi les AirPods de troisième génération, les écouteurs sans fil que nous appelions AirPods 3 jusqu’à l’événement d’Apple. Les nouveaux AirPod coûtent 179 $, tout comme leurs prédécesseurs, qu’Apple vend désormais pour seulement 129 $. Les AirPods 3 offrent la refonte de type AirPods Pro, mais ils ne sont pas identiques au modèle Pro. Ils ont une tige plus petite comme le Pro, mais ils manquent d’embouts amovibles et de support de suppression du bruit. Le boîtier AirPods 3 présente également un nouveau design. Il est plus court mais plus large que le boîtier AirPods 2. Mais ce n’est pas aussi large que le boîtier AirPods Pro. Ce qui compte vraiment ici, c’est que les AirPods 3 sont livrés avec le support de charge MagSafe. Et il s’avère qu’Apple a discrètement mis à jour les AirPods Pro pour prendre en charge sa norme de charge sans fil.

Utilisé uniquement sur les MacBook, MagSafe est désormais disponible sur d’autres appareils Apple, y compris l’iPhone et les AirPod. C’est une charge sans fil qui utilise des aimants pour maintenir l’appareil dans une position fixe contre le chargeur sans fil. La charge MagSafe offre des vitesses de charge plus rapides sur iPhone 12 et iPhone 13 que les chargeurs sans fil classiques.

Lors de l’événement MacBook Pro lundi, Apple a révélé que le nouveau boîtier AirPods 3 fonctionnera avec des chargeurs sans fil, tout comme les AirPods 2 et les AirPods Pro. Mais le nouveau boîtier de charge collera également au chargeur MagSafe si vous en avez un.

Gamme AirPods d’Apple : AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max. Source de l’image : Apple Inc.

AirPods Pro est livré avec un étui de chargement MagSafe

Apple n’a pas mentionné la mise à jour AirPods Pro sur scène, mais le Pro bénéficie également de la prise en charge de la charge MagSafe. Apple note la mise à niveau dans le communiqué de presse AirPods 3, dans une puce dans la section Prix et disponibilité :

Les AirPods Pro sont désormais livrés avec un étui de chargement MagSafe pour le même prix de 249 $ (US)

Le même étui de chargement MagSafe apparaît partout ailleurs sur les pages AirPods d’Apple. C’est le seul modèle Pro qu’Apple vend actuellement, vous ne trouverez donc pas d’AirPods Pro avec un étui de chargement sans fil ordinaire dans les magasins Apple.

Apple AirPods 3 sur un chargeur MagSafe. Source de l’image : Apple Inc.

La mise à niveau de MagSafe est gratuite, car les AirPods Pro se vendent toujours à 249 $. D’autres détaillants proposent souvent des rabais sur les AirPods Pro, vous pouvez donc obtenir des écouteurs sans fil à des prix encore meilleurs. Vous devrez simplement vous assurer que les écouteurs AirPods Pro à prix réduit que vous achetez prennent en charge le chargement MagSafe. C’est parce que les détaillants peuvent encore avoir en stock la version non-MagSafe.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, l’étui de charge MagSafe des AirPods Pro offre plus de 18 heures d’autonomie en conversation et plus de 24 heures d’écoute. Le boîtier MagSafe des AirPods 3 est encore meilleur. Nous envisageons jusqu’à 20 heures de temps de conversation et jusqu’à 30 heures de temps d’écoute.

La mise à niveau MagSafe signifie peu pour les personnes qui ne possèdent pas d’iPhone ou n’ont pas de chargeurs MagSafe. Mais si vous êtes un utilisateur d’iPhone 12 ou d’iPhone 13 qui est passé à la charge MagSafe, vous apprécierez la mise à niveau MagSafe en cours de route.

Comme les AirPods 3, les AirPods Pro avec prise en charge de MagSafe sont disponibles à la commande dès maintenant.