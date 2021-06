AirPods Pro voir remise remise à neuf à 155 $, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui démarrent avec une remise remise à neuf notable sur les AirPods Pro à 155 $. C’est aux côtés des bandes officielles Apple Watch Sport Loop dans une variété de styles pour 18 $ et Twelve South Curve MacBook Stand à 48 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Aujourd’hui seulement, Woot propose les Apple AirPods Pro pour 155 $ dans un état reconditionné certifié. Des frais de livraison de 6 $ s’appliquent sinon. Affichant généralement 249 $ à l’état neuf, l’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente pour le plus bas historique qui a été établi une fois dans le passé avant de se vendre rapidement.

Les AirPods Pro arrivent comme les écouteurs les plus performants d’Apple à ce jour, avec une suppression active du bruit ainsi qu’une véritable connectivité sans fil, une résistance à l’eau IPX4 et une autonomie de 24 heures. Cela s’ajoute à la prise en charge de l’audio spatial, ainsi qu’à de nouvelles fonctionnalités de streaming sans perte supplémentaires qui ont été déployées la semaine dernière, comme Dolby Atmos et plus encore. Comprend une garantie de 90 jours. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Les bracelets officiels Apple Watch Sport Loop tombent à 18 $

Daily Steals propose actuellement une sélection de bracelets officiels Apple Watch Woven Sport Loop pour 18 $. Atteignant normalement 49 $, les offres d’aujourd’hui correspondent à nos mentions précédentes pour le plus bas de 2021 et vous permettent d’économiser 64%.

Disponibles dans une variété de styles, y compris la version Pride qui est rarement en vente en premier lieu, ces bracelets officiels Apple Watch Sport Loop offrent un design doux et léger qui est également respirant sur votre poignet pour s’assurer qu’il est idéal pour les entraînements. Contrairement aux offres standard en silicone d’Apple, celui-ci propose un bracelet entièrement réglable qui permet de trouver facilement l’ajustement parfait sur votre poignet.

Twelve South Curve soutient élégamment votre MacBook

Amazon propose actuellement le support MacBook Twelve South Curve pour 48 $. Atteignant normalement 60 $, l’offre d’aujourd’hui représente près de 20 % d’économies, est le prix le plus bas que nous ayons vu depuis janvier et la deuxième meilleure remise de l’année.

Le support haut de gamme de Twelve South élève votre MacBook 6 pouces du bureau avec un design unique composé d’une seule pièce d’aluminium. Avec une base ouverte, il améliorera non seulement l’ergonomie de votre installation, mais également le flux d’air pour garder votre machine au frais.

Équipez votre maison de quatre prises intelligentes HomeKit meross pour 31 $

Nous avons repéré un certain nombre d’équipements pour la maison meross mart notables en vente aujourd’hui sur Amazon à partir de 18 $. La vitrine officielle d’Amazon meross propose désormais son pack de 4 mini prises Wi-Fi intelligentes pour 31 $. Régulièrement à 40 $, l’offre d’aujourd’hui est de 22,5 % sur le taux en vigueur. Il s’agit du modèle HomeKit, Alexa, Google Assistant et SmartThings, qui offre à la fois le contrôle vocal et par smartphone de vos nouvelles prises et de tout ce qui y est branché. meross utilise le même fournisseur de puces qu’Amazon Echo, qui offre apparemment “une plage de connexion Wi-Fi plus longue et un taux de déconnexion inférieur à celui de la plupart de ses concurrents”. L’horaire habituel et la prise en charge de la minuterie sont en place ici avec la commodité et les économies d’énergie qui en découlent.

Le système eufyCam 2C Pro 3-Cam avec HomeKit tombe à 357 $

La vitrine Amazon officielle d’Anker propose actuellement une remise sur une sélection de ses caméras de sécurité eufycam, avec en tête d’affiche le kit eufyCam 2C Pro 3-Cam pour 357 $. Atteignant normalement 420 $, l’offre d’aujourd’hui s’élève à 63 $ d’économies, correspond à notre mention précédente et constitue le deuxième meilleur prix à ce jour.

Armé de la prise en charge de HomeKit Secure Video, ce package eufyCam 2C Pro comprend trois des caméras 1080p ainsi qu’une station de base. Les conceptions entièrement sans fil sont soutenues par une autonomie de batterie de 180 jours et des boîtiers résistants aux intempéries afin que vous puissiez les monter à peu près n’importe où. Les alertes de mouvement, la détection humaine et la vision nocturne complètent les caractéristiques notables. Vous pouvez consulter notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous simplement directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Critique : Le clavier BlackWidow V3 Mini 65% de Razer est un hit sans fil compact [Video]

Pratique : le SSL UF8 est excessif pour mon flux de travail audio Premiere Pro [Video]

Avis Razer Anzu : des lunettes intelligentes qui jouent de l’audio à la maison et en déplacement [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :