AirPods, Sony, Beats et plus – .

Chaque année, Amazon Prime Day nous permet d’obtenir certains des meilleurs écouteurs avec une remise énorme. Le Prime Day 2021 n’est plus qu’à quelques jours, et il semble que cette année ne sera pas différente – les offres de casque Prime Day vous permettront d’obtenir certains des meilleurs écouteurs à des prix incroyables.

Au cours de l’événement Prime Day 2021, nous nous attendons à voir des réductions sur certains de nos écouteurs préférés. Bien que nous ne sachions pas avec certitude jusqu’à ce que les offres d’écouteurs Prime Day soient annoncées, nous nous attendons à des offres sur des écouteurs comme le Casque Sony WH-1000XM4, aux Apple AirPods Pro et AirPods Max.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les meilleures offres de casque Prime Day. Vous cherchez plus d’offres ? Découvrez nos autres résumés des offres Prime Day 2021.

Meilleures offres d’écouteurs Prime Day

Dans la perspective du Prime Day 2021, nous ajouterons nos offres de casques Amazon préférées à cette liste. Lisez la suite pour les meilleures offres de casque Prime Day 2021 à ce jour.

Casque antibruit Jabra Elite 85h

Les écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit n’ont pas à coûter un bras et une jambe. le Écouteurs Jabra Elite 85h offrent un ajustement confortable et une qualité sonore solide, et ils sont un peu moins chers que certaines des autres options de cette liste.

Écouteurs sans fil à réduction de bruit Apple AirPods Max

le AirPods Max sont chers, mais ils offrent également une excellente qualité sonore, un haut niveau de confort et une intégration impressionnante avec le reste de vos produits Apple. Si vous êtes un utilisateur Apple et que vous avez de l’argent à dépenser, les AirPods Max sont la voie à suivre.

Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4

le Casque Sony WH-1000XM4 s’appuyer sur l’héritage déjà incroyable de Sony en construisant certains des meilleurs casques antibruit du marché. Ces écouteurs sont élégants, très confortables et sonnent très bien, en plus ils peuvent se connecter à deux appareils à la fois.

Écouteurs Apple AirPods Pro sans fil

Vous voulez cette douce intégration Apple dans un facteur de forme plus portable ? La pomme AirPods Pro sont la voie à suivre. Ces écouteurs ont toujours la suppression du bruit, en plus ils offrent une intégration à l’écosystème Apple et une excellente qualité sonore. Les autres écouteurs AirPods d’Apple seront également sans aucun doute à prix réduit le jour du Prime Day, avec probablement des économies de 50 $ ou plus pour chaque modèle.

Casque sans fil Beats Solo3

le Casque sans fil Beats Solo3 ne sont peut-être pas aussi high-tech que les AirPods Max, mais ils offrent toujours un design super portable, une énorme autonomie de 40 heures et une excellente intégration avec vos autres produits Apple.

Beats PowerBeats Pro

le Beats PowerBeats Pro sont sans doute les meilleurs vrais écouteurs sans fil pour le sport, grâce à leur crochet d’oreille qui les maintient bien en place. Ils s’intègrent également très bien avec les autres produits Apple, grâce à leur puce Apple H1.

Véritables écouteurs sans fil TOZO T6

Vous n’avez pas à dépenser plus de 150 $ pour obtenir une paire de vrais écouteurs sans fil décents. le Casque TOZO T6 offrent une résistance à l’eau IPX8 et un design relativement élégant, en plus ils sont beaucoup moins chers que la concurrence.

Quand est le Prime Day 2021?

Le terme « Prime Day » date peut-être un peu — cette année, il s’agit plutôt des « Prime Days ». Amazon a annoncé que l’événement Prime Day 2021 se tiendra les 21 et 22 juin. Cela signifie que nous aurons deux jours complets de ventes massives et de remises. Nous nous attendons à obtenir des offres différentes les deux jours différents, donc juste parce que vous avez vu toutes les offres le 21 juin, cela vaut la peine d’en savoir plus le 22 juin.

Qu’est-ce que le Prime Day ?

Amazon Prime Day est le plus grand événement de shopping d’Amazon de l’année. Pendant l’événement, Amazon propose d’énormes remises sur ses propres produits, comme Amazon Echo et Fire TV. Mais toutes sortes de sociétés tierces proposent également leurs propres offres pendant l’événement. Ainsi, peu importe ce que vous recherchez chez Prime Day, il devrait y avoir quelque chose pour vos besoins.

Quelles offres sur les écouteurs Prime Day attendons-nous?

Le Amazon Prime Day 2021, nous nous attendons à ce que certains des modèles de casques les plus appréciés bénéficient de remises importantes. Cela signifie que si vous recherchez des écouteurs intra-auriculaires, des écouteurs supra-auriculaires, des écouteurs antibruit ou autre chose, il devrait y avoir une paire d’écouteurs en vente pour vous.

Pour commencer, certains écouteurs de Sony bénéficieront probablement de remises intéressantes. le Casque Sony WH-1000XM4, par exemple, font partie de nos favoris – et maintenant qu’ils sont sortis depuis un certain temps, nous nous attendons à ce qu’ils obtiennent des remises importantes. Souvent, ces écouteurs bénéficient de remises d’environ 50 $, mais j’espère que pour le Prime Day 2021, ils seront encore moins chers. Les écouteurs Sony WF-1000XM4 peuvent également bénéficier d’une remise, mais étant donné qu’ils viennent de sortir, les offres sont un peu moins certaines.

Ensuite, il y a les AirPod. Apple n’offre pas toujours des remises importantes pour Amazon Prime Day, mais cela pourrait être le cas pour Prime Day 2021. Les AirPods et AirPods Pro ont obtenu quelques remises tout au long de l’année, et les AirPods Max ont également obtenu une baisse de prix étrange. Nous devrons attendre et voir exactement ce que fera Apple cette année.

D’autres fabricants de casques, comme JBL, Master & Dynamic et d’autres, peuvent également réduire leurs écouteurs pour Prime Day 2021.

Ai-je besoin d’Amazon Prime pour Prime Day ?

Oui, vous le faites. Amazon Prime est requis pour Prime Day. Si vous n’avez pas actuellement Amazon Prime, vous pouvez vous inscrire pour un essai de 30 jours. Il existe également des remises disponibles pour Amazon Prime – par exemple, les étudiants peuvent obtenir Amazon Prime à seulement la moitié du prix. Les membres Prime peuvent également profiter d’autres offres intéressantes — les membres Prime peuvent obtenir actuellement les chaînes comme Starz et Showtime pour 0,99 $ pendant deux mois.

Comment me préparer pour Amazon Prime Day ?

La première chose que vous voudrez faire pour vous préparer pour Prime Day est de vous assurer que vous disposez d’un abonnement Amazon Prime. Cela vous permettra de profiter réellement des offres Prime Day. Cela vaut également la peine de dresser une liste des offres dont vous souhaitez profiter et de mettre en signet nos rafles qui se rapportent à ces catégories de produits. Voici une liste de certains de nos rafles d’offres Prime Day:

Le Prime Day en vaut-il la peine ?

Prime Day vaut vraiment la peine d’être surveillé. Cela est particulièrement vrai pour les produits que vous envisagez déjà d’acheter, car vous pouvez trouver une bonne affaire, mais cela vaut également la peine de consulter les autres offres de Prime Day.

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.