AirPods vs AirPods Pro : Guide d’achat et accessoires

Les AirPods et AirPods Pro se sont avérés être des options de casques vraiment sans fil incroyablement populaires d’Apple. Avec trois variantes différentes au choix, prendre une décision d’achat peut être difficile. Continuez à lire pendant que nous comparons les AirPods aux AirPods Pro, ainsi que quelques conseils sur les meilleurs accessoires pour compléter votre achat.

AirPod

Les AirPods standard sont le moyen le plus abordable d’entrer dans l’écosystème AirPods. Ces AirPod offrent ce qu’Apple décrit comme un « ajustement universel » dans lequel chaque AirPod repose à l’intérieur de votre oreille (mais pas à l’intérieur du conduit auditif). En raison de cette conception, vous n’obtenez aucune sorte de technologie de suppression du bruit.

De plus, le design n’est pas du tout personnalisable. Quand Apple dit que les AirPod ont un design «universel», cela signifie vraiment qu’ils sont «taille unique». Si les AirPod ne tiennent pas confortablement dans les oreilles d’une personne, ils n’ont pas de chance, à l’exception de certains accessoires de crochet d’oreille de rechange.

Les AirPod standard sont alimentés par la dernière puce H1 d’Apple, qui vous donne accès à la prise en charge permanente de Hey Siri, ainsi qu’à la prise en charge du changement automatique d’appareil avec iOS 14 et macOS 11 Big Sur. Les autres fonctionnalités de la puce H1 incluent le partage audio et les messages d’annonce :

Siri à commande vocale utilise la puce H1 pour permettre à “Hey Siri” mains libres de jouer une chanson, d’augmenter le volume, de passer un appel ou d’obtenir un itinéraire. Le partage audio permet d’écouter facilement la même chanson ou de regarder le même film avec un ami en rapprochant simplement une deuxième paire d’AirPod de l’iPhone ou de l’iPad. Annoncer les messages annonce automatiquement et facilement les messages entrants dès leur arrivée, et lors d’un appel téléphonique ou de partage de contenu multimédia via le partage audio, Siri sait ne pas interrompre. Le changement automatique d’appareil permet à vos AirPod de basculer entre votre iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple Watch couplés au même compte iCloud.



Les AirPod offrent jusqu’à 4,5 heures d’autonomie, tandis que l’étui de charge qui l’accompagne porte le total à plus de 24 heures d’autonomie. L’étui de charge ne peut être rechargé que via la connectivité Lightning. Pour contrôler la lecture à l’aide d’AirPods, vous pouvez appuyer sur les côtés des écouteurs ou utiliser Siri.

Les AirPod prennent en charge Apple Music Spatial Audio, mais pas le suivi dynamique de la tête ou Spatial Audio pour le contenu vidéo.

Les AirPod standard sont vendus au prix de 159 $, mais vous pouvez souvent les trouver en vente à des prix bien inférieurs auprès de divers détaillants. Assurez-vous de garder un œil sur 9to5Toys pour plus de détails sur les meilleures ventes d’AirPods.

AirPods avec étui de chargement sans fil

Au milieu de la gamme AirPods se trouvent les AirPods avec étui de chargement sans fil. Ces AirPod incluent toutes les mêmes fonctionnalités que les AirPod standard : la puce H1, 4,5 heures d’autonomie, la prise en charge de Hey Siri, le changement automatique d’appareil, les messages d’annonce avec Siri et le partage audio. La conception « universelle » est également identique.

La différence est que ces AirPod incluent un boîtier de charge qui se recharge sans fil. Vous pouvez simplement placer l’étui de charge sur n’importe quel chargeur compatible Qi pour le recharger. Ces AirPod peuvent également être rechargés à l’aide du nouveau chargeur MagSafe d’Apple et du prochain chargeur MagSafe Duo.

Les AirPod avec étui de chargement sans fil sont vendus au prix de 199 $, mais encore une fois, vous pouvez les trouver régulièrement en vente auprès de plusieurs détaillants. Les gens de 9to5Toys auront tous les détails sur ces ventes.

Il convient également de noter que vous pouvez acheter le boîtier de chargement sans fil séparément pour quelqu’un qui pourrait déjà avoir les AirPod standard avec le boîtier de chargement filaire.

AirPods Pro

Enfin, nous avons AirPods Pro dans le haut de gamme de la gamme d’écouteurs AirPods. Le plus grand différenciateur ici est le design, avec les AirPods Pro dotés d’un design intra-auriculaire « personnalisable ». Apple inclut trois tailles d’embouts d’oreille distinctes dans la boîte avec AirPods Pro, donnant aux utilisateurs plus de contrôle sur la façon dont ils s’adaptent à leurs oreilles.

Apple affirme également que les AirPods Pro sont certifiés IPX4 pour la résistance à l’eau et à la sueur, ce qui signifie qu’ils peuvent résister aux éclaboussures d’eau et de sueur jusqu’à 10 minutes. Ce n’est pas la même chose que l’imperméabilisation complète, mais c’est un bel avantage supplémentaire pour AirPods Pro vs AirPods.

En plus de la conception, les AirPods Pro prennent également en charge la suppression active du bruit. Apple dit que les AirPods Pro utilisent une combinaison de logiciels et de deux microphones pour bloquer le bruit extérieur pour les utilisateurs, ce qui n’est pas disponible sur les AirPod standard.

Les AirPods Pro prennent également en charge le mode Transparence, qui permet aux utilisateurs d’écouter simultanément de la musique tout en écoutant l’environnement qui les entoure. Les AirPods Pro utilisent des microphones orientés vers l’extérieur et vers l’intérieur “pour annuler l’effet d’isolation phonique des embouts en silicone afin que les choses sonnent et paraissent naturelles”.

Les AirPods Pro sont alimentés par la même puce H1 que les AirPods standard, vous offrant des fonctionnalités telles que la prise en charge Hey Siri, le partage automatique d’appareils, le partage audio et l’annonce de messages avec Siri.

Une fonctionnalité clé exclusive à AirPods Pro est la prise en charge de Spatial Audio avec suivi dynamique de la tête pour Apple Music et le contenu vidéo. Spatial Audio est une expérience immersive utilisant des filtres audio directionnels pour “jouer des sons pratiquement n’importe où dans l’espace, créant une expérience sonore immersive”, explique Apple. Cela placera les canaux surround exactement au bon endroit, même lorsque vous tournez la tête ou déplacez votre appareil.

Apple dit :

L’audio spatial avec suivi dynamique de la tête apporte l’expérience du cinéma directement à vos AirPods Pro. En appliquant des filtres audio directionnels et en ajustant subtilement les fréquences que chaque oreille reçoit, l’audio spatial peut placer les sons pratiquement n’importe où dans l’espace, créant une expérience de son surround immersif. À l’aide du gyroscope et de l’accéléromètre de votre AirPods Pro et de votre iPhone, l’audio spatial suit le mouvement de votre tête ainsi que celui de votre appareil, compare les données de mouvement, puis remappe le champ sonore afin qu’il reste ancré à votre appareil même comme votre tête se déplace.

Alors que les AirPod standard vous obligent à appuyer sur les côtés pour le contrôle de la lecture, les AirPods Pro disposent d’un « capteur de force » qui vous permet d’effectuer des tâches courantes en appuyant sur le côté des écouteurs :

Appuyez une fois pour lire, mettre en pause ou répondre à un appel téléphonique Appuyez deux fois pour avancer Appuyez trois fois pour revenir en arrière Appuyez et maintenez pour basculer entre la suppression active du bruit et le mode Transparence

Les AirPods Pro offrent jusqu’à 5 heures de batterie, avec le boîtier de charge qui l’accompagne ajoutant plus de 24 heures d’autonomie supplémentaire. Le boîtier de la batterie peut être rechargé via la connectivité Lightning ou via le chargement sans fil Qi, y compris le chargeur MagSafe d’Apple et le prochain chargeur MagSafe Duo.

Enfin, en termes de qualité sonore, la conception intra-auriculaire des AirPods Pro leur donne intrinsèquement une longueur d’avance sur les AirPod standard. Pour beaucoup de gens, cependant, la qualité sonore est objective, et même les AirPods Pro ne se compareront pas aux écouteurs supra-auriculaires plus chers pour la plupart des gens.

Cependant, toutes ces fonctionnalités supplémentaires ont un coût. Les AirPods Pro sont vendus au prix de 249 $, bien que les offres soient courantes à cette période de l’année. Si vous pouvez marquer les AirPods Pro à leur prix de vente commun de 199 $, ils deviennent beaucoup plus faciles à justifier par rapport aux AirPod standard.

Meilleurs accessoires AirPods et AirPods Pro

Si vous cherchez à compléter vos AirPods avec un accessoire, ou si vous faites du shopping, il existe plusieurs catégories notables d’accessoires AirPods. Voici quelques-unes de nos recommandations.

Chargeurs Qi

Un excellent complément aux AirPods avec étui de chargement sans fil ou aux AirPods Pro est un chargeur sans fil Qi.

L’une de mes recommandations personnelles préférées ici est chère, mais une excellente option. La station de base Nomad Pro dispose d’une surface de charge sans fil 3-en-1 qui utilise la technologie FreePower pour alimenter les appareils, peu importe où ils sont placés.

Le Nomad Base Station Pro coûte 229,95 $, bien qu’il soit actuellement en vente pour 159,95 $. Une option plus abordable est la station de base Nomad standard, qui coûte 99,95 $ et peut charger deux appareils à la fois avec deux bobines.

Lisez notre revue complète de la station de base Nomad Pro ici.

Étuis AirPods

Un moyen populaire de personnaliser vos AirPod consiste à utiliser un étui pour l’étui de chargement. Voici quelques options pour les AirPods standard ainsi que les AirPods avec étui de chargement sans fil, qui peuvent faire d’excellents bas de Noël.

Étuis AirPods Pro

Qu’en est-il des nouveaux AirPod à venir ?

Les rumeurs indiquent qu’Apple travaille sur les AirPods 3 et les AirPods Pro 2. Selon les rumeurs, les AirPods 3 arriveraient plus tard cette année avec un design avec des tiges plus courtes et un ajustement de style AirPods Pro, mais sans embouts remplaçables.

Pendant ce temps, de nouveaux AirPods Pro seraient à l’ordre du jour pour 2022. Selon les rumeurs, ils présenteraient une conception de tige plus petite avec de nouvelles capacités de suivi de la condition physique.

En fin de compte, si vous pouvez trouver des AirPods ou des AirPods Pro en vente aujourd’hui, ils constituent toujours un excellent achat, les mises à niveau étant dans plusieurs mois. Cela étant dit, nous ne recommandons pas de payer le plein prix pour l’un ou l’autre.

Conclusion : guide d’achat AirPods vs AirPods Pro

Pour la plupart des gens, les AirPod standard sont un excellent moyen de rejoindre l’écosystème AirPods. Si vous voulez aller au-delà des AirPod d’entrée de gamme, les AirPods Pro offrent un ensemble complet de fonctionnalités avec suppression du bruit, une conception plus personnalisable et un son spatial pour la vidéo et le suivi de la tête. C’est surtout une bonne valeur lorsque vous pouvez les obtenir en vente pour moins de 200 $.

Que pensez-vous de la décision AirPods vs AirPods Pro ? Envisagez-vous d’acheter des AirPods ou des AirPods Pro ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :