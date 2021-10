AirPods vs AirPods Pro : voici tout ce que vous devez savoir

Si vous cherchez à acheter des AirPod vraiment sans fil d’Apple, vous avez plus d’options que jamais parmi lesquelles choisir. La gamme d’AirPods d’Apple se compose actuellement d’AirPods 2, d’AirPods 3 et d’AirPods Pro. Chacun d’eux est unique à sa manière, alors dirigez-vous ci-dessous pendant que nous récapitulons toutes les similitudes et les différences entre les AirPod disponibles aujourd’hui…

AirPod 2

Les AirPod de deuxième génération sont le moyen le plus abordable d’entrer dans l’écosystème AirPods. Ces AirPod offrent ce qu’Apple décrit comme un « ajustement universel » dans lequel chaque AirPod repose à l’intérieur de votre oreille (mais pas à l’intérieur de votre conduit auditif). Ils sont alimentés par la dernière puce de casque H1 d’Apple pour un couplage rapide avec tous vos appareils Apple, y compris la prise en charge du changement automatique d’appareil.

Plus de détails sur la puce H1 incluent :

Le partage audio permet d’écouter facilement la même chanson ou de regarder le même film avec un ami en rapprochant simplement une deuxième paire d’AirPod de l’iPhone ou de l’iPad. Annoncez les messages automatiquement et commodément prononcez les messages entrants dès qu’ils arrivent, et lors d’un appel téléphonique ou de partage de médias via le partage audio, Siri sait ne pas interrompre. Le changement automatique d’appareil permet à vos AirPod de basculer entre votre iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple Watch couplés au même compte iCloud.



Les AirPods 2 sont dotés d’une tige plus longue qui dépasse de chaque oreillette. Vous pouvez appuyer sur les côtés des écouteurs pour accéder aux commandes telles que lecture/pause, avancer et Siri. Il existe également un support pour « Hey Siri » pour une interaction mains libres.

Les AirPod offrent jusqu’à cinq heures d’autonomie, tandis que l’étui de charge qui l’accompagne porte le total à plus de 24 heures d’autonomie. L’étui de charge ne peut être rechargé que via la connectivité Lightning.

AirPod 3

En tant que membre le plus récent de la famille AirPods, les AirPods 3 contiennent des améliorations notables par rapport à leurs prédécesseurs. Plus particulièrement, ils incluent un tout nouveau design plus compact que les AirPods 2, avec des tiges plus courtes dépassant de chaque oreillette. La conception est similaire à celle des AirPods Pro, mais sans embouts auriculaires personnalisables/remplaçables.

Au lieu de cela, les AirPods 3 conservent un ajustement «universel» similaire aux AirPods 2. Cela signifie qu’ils ne sont pas des écouteurs «intra-auriculaires», mais qu’ils reposent plutôt sur les bords extérieurs de vos oreilles. Apple dit que les AirPods 3 incluent un nouveau capteur de « détection de la peau » pour aider vos appareils connectés à savoir quand les AirPods sont dans vos oreilles.

Alors que les AirPods 2 vous obligent à appuyer sur les côtés pour le contrôle de la lecture, les AirPods 3 disposent d’un « capteur de force » qui vous permet d’effectuer des tâches courantes en appuyant sur le côté des écouteurs :

Appuyez une fois pour lire, mettre en pause ou répondre à un appel téléphonique Appuyez deux fois pour avancer Appuyez trois fois pour revenir en arrière

Les AirPods 3 sont alimentés par la même puce H1, vous donnant accès à des fonctionnalités telles que le partage audio, Hey Siri, le changement automatique d’appareil, le couplage rapide, etc.

Notamment, les AirPods 3 incluent également la prise en charge de l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête et égaliseur adaptatif. Apple dit que cette fonctionnalité adapte automatiquement la musique à la forme de votre oreille. Les AirPods 3 sont également résistants à la sueur et à l’eau.

En termes d’autonomie et de charge, les AirPods 3 offrent jusqu’à six heures d’écoute par charge. Ils comprennent également un boîtier de charge MagSafe, qui offre jusqu’à 30 heures de temps d’écoute total. Cet étui peut être rechargé via Lightning, le chargement sans fil Qi ou le chargement MagSafe.

AirPods Pro

Les AirPods Pro complètent la gamme. Ce sont les « meilleurs des meilleurs » si vous recherchez des écouteurs vraiment sans fil d’Apple. Ils contiennent un design intra-auriculaire avec des embouts en silicone. Cela fait des AirPods Pro la meilleure option en termes de personnalisation de l’ajustement car, dans la boîte, vous aurez le choix entre trois tailles différentes d’embouts auriculaires.

En raison de la conception intra-auriculaire, les AirPods Pro sont également en mesure de prendre en charge le mode de suppression active du bruit et de transparence. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la suppression active du bruit bloque le son autour de vous, tandis que le mode Transparence permet au son autour de vous d’entrer pour une expérience d’écoute unique. Les AirPods Pro utilisent également un système de ventilation personnalisé pour l’égalisation de la pression.

Les AirPods Pro disposent du même capteur de force que les AirPods 3, vous permettant de contrôler la lecture et de basculer facilement entre la suppression active du bruit et le mode Transparence. La puce H1 à l’intérieur prend en charge le partage audio, Hey Siri, le changement automatique d’appareil, le couplage rapide, etc.

Les AirPods Pro disposent également désormais d’un boîtier de charge MagSafe, ainsi que d’une prise en charge de la charge via Lightning et de la charge sans fil Qi standard. Les AirPods Pro offrent jusqu’à 4,5 heures d’autonomie par charge et plus de 24 heures d’écoute avec l’étui de charge. Les AirPods Pro sont également résistants à la sueur et à l’eau.

Caractéristiques

AirPod 2

AirPod 3

AirPods Pro

Ajuster

Ajustement universel Ajustement universel Ajustement personnalisable avec embouts en silicone

Ébrécher

H1 H1 H1

Soutien de l’ANC

❌ ❌ ✅

Mode transparence

❌ ❌ ✅

Égaliseur adaptatif

❌ ✅ ✅

Son spatial

❌ ✅ ✅

Résistant à la sueur/à l’eau

, IPX4 , IPX4

Autonomie de la batterie des AirPod

Jusqu’à 5 heures Jusqu’à 6 heures Jusqu’à 4,5 heures

Durée de vie de la batterie du boîtier

24 heures+ Jusqu’à 30 heures 24 heures+

Étui de charge

Lightning uniquement Lightning, Qi, MagSafe Lightning, Qi, MagSafe

Capteur de force

❌ ✅ ✅

Boost de conversation

❌ ❌ ✅

Capteur de détection de peau

❌ ✅ ❌

Prix

129 $ 179 $ 249 $

Lequel devriez-vous acheter?

Avec un prix allant de 129 $ à 249 $, la gamme d’écouteurs véritablement sans fil d’Apple est plus polyvalente que jamais. Pour la plupart des gens, le sweet spot est probablement les AirPod de troisième génération au prix de 179 $. Ceux-ci offrent une excellente combinaison de fonctionnalités, d’autonomie et de prix, en particulier par rapport aux AirPods 2 d’entrée de gamme. En fait, les AirPods 3 offrent une autonomie encore meilleure que les AirPods Pro.

Une chose à considérer, cependant, est que vous pouvez souvent trouver des AirPods Pro en vente chez différents détaillants pour 200 $ ou moins. Si vous pensez que la conception intra-auriculaire des AirPods Pro est confortable (ce n’est pas le cas pour tout le monde), alors c’est une excellente option pour ajouter également le mode de suppression active du bruit et de transparence.

Que pensez-vous de la gamme actuelle d’AirPods ? Avez-vous des préférences ou des conseils? Faites-nous savoir dans les commentaires.

