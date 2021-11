AirPower est peut-être mort mais Apple n’a pas renoncé à fabriquer un chargeur multi-appareils : rapport

La fonction de recharge sans fil inversée fait l’objet d’une rumeur pour l’iPhone depuis des années, mais n’a pas encore abouti.

Apple reste attaché à un chargeur multi-appareils malgré l’échec de son expérience AirPower il y a quelques années. Le géant de la technologie basé à Cupertino travaille au développement d’un chargeur multi-appareils en dehors de la technologie de charge sans fil à courte et longue distance, car il trace une voie future où les principaux appareils peuvent se recharger, a rapporté Bloomberg.

Ce n’est pas la première fois que Bloomberg rend compte des travaux d’Apple pour développer une charge inductive multi-appareils. Selon un rapport publié en juin, Apple développait un tapis de chargement inductif multi-appareils en tant que successeur spirituel de l’expérience AirPower.

Dans la dernière édition de la newsletter Power On, Mark Gurman a rapporté qu’Apple travaillait toujours sur le chargeur multi-appareils. Cependant, le nouvel appareil serait différent de l’actuel MagSafe Duo, qui est constitué de chargeurs Apple Watch et iPhone distincts cousus ensemble.

Les aimants du chargeur MagSafe s’enclenchent sur l’iPhone et permettent une charge sans fil plus rapide jusqu’à 15 W. Le chargeur MagSafe est compatible avec le chargement Qi et peut être utilisé pour charger sans fil l’iPhone 8 ou une version ultérieure, à l’exception des modèles AirPods avec étui de chargement sans fil.

L’expérience d’alignement magnétique s’applique uniquement aux modèles iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 12 et iPhone 12 Pro.

Gurman a également écrit qu’Apple poursuivait ses travaux sur la technologie de recharge sans fil à courte et longue distance. Cette technologie est véritablement sans fil, contrairement à la technologie inductive « sans fil » actuellement disponible.

Le journaliste de Bloomberg pense qu’Apple imagine un avenir où chacun de ses principaux produits peut se facturer les uns les autres.

La fonction de recharge sans fil inversée fait l’objet d’une rumeur pour l’iPhone depuis des années, mais n’a pas encore abouti. En théorie, cette technologie permettrait aux utilisateurs de recharger leur Apple Watch ou leurs AirPod en déplacement simplement en les plaçant à l’arrière de leur iPhone.

