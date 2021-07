AirTag envoyé à Tim Cook à Apple Park est retourné avec une lettre

Nous avons déjà vu des histoires vraiment amusantes sur la façon dont les gens utilisent les AirTags depuis leur introduction plus tôt cette année. Cependant, un YouTuber a décidé de faire quelque chose d’audacieux et a envoyé trois AirTags à différents endroits. L’un d’eux a été envoyé à nul autre que Tim Cook à Apple Park.

La chaîne YouTube MegaLag a envoyé un AirTag adressé à Tim Cook et un autre à Elon Musk. Non satisfait de ces deux aventures, il a également envoyé un autre AirTag en Corée du Nord. Toute l’histoire est assez longue et a été divisée en deux vidéos, mais elles sont assez intéressantes car le YouTuber détaille ce qui est arrivé à chaque AirTag et comment le traqueur d’objets fonctionnait à chaque voyage.

Les AirTags ont tous été expédiés de Francfort, en Allemagne, et le réseau Find My a pu montrer où se trouvaient les colis. L’application Find My a localisé les AirTags dans des endroits tels que les installations de DHL et même à l’aéroport avant leur départ pour d’autres pays.

Fait intéressant, l’AirTag envoyé à Apple Park a été soudainement identifié quelque part dans le Nevada, aux États-Unis. Le YouTuber a vérifié Flight Radar et a découvert que le vol transportant son colis avait survolé cet endroit, donc vraisemblablement l’AirTag a communiqué avec l’iPhone de quelqu’un dans l’avion et a immédiatement envoyé l’emplacement à Find My.

L’AirTag envoyé à Elon Musk est arrivé au siège de SpaceX et y est resté pendant deux semaines et demie, avant d’être détecté dans un centre de recyclage avant son dernier signal à Castaic, en Californie. Sans surprise, l’AirTag envoyé en Corée du Nord n’a jamais atteint sa destination. Un fait amusant est que l’AirTag a été expédié en Corée du Sud à la place, mais il ne s’est jamais présenté sur Find My car le réseau Find My n’y est pas disponible en raison de la réglementation locale.

L’AirTag envoyé à Tim Cook, en revanche, est arrivé à Apple Park et y est resté six semaines avant d’être renvoyé en Allemagne. Il s’avère qu’Apple a renvoyé l’AirTag avec une lettre au YouTuber. La lettre était même imprimée sur un papier aux coins arrondis et signée par l’un des assistants de Tim Cook.

L’assistant, identifié comme Michael, a déclaré que la société était « ravie d’entendre parler des utilisations créatives des AirTags » et a mentionné que Tim Cook recevait des centaines de lettres chaque mois, mais qu’il ne pouvait pas répondre à toutes les lettres lui-même. Pourtant, il est assez intéressant de voir que quelqu’un chez Apple a effectivement pris le colis, écrit une lettre et l’a renvoyé.

Cher Jonathan, Merci d’avoir partagé votre projet pour Apple AirTags. Nous sommes ravis d’entendre parler des utilisations créatives des AirTags et de la façon dont ils peuvent améliorer la vie de nos clients. Comme vous pouvez l’imaginer, M. Cook reçoit chaque mois des centaines de lettres de clients comme vous. Malheureusement, il est incapable de répondre à toutes les demandes. Mais nous espérons que vous continuerez à profiter de votre AirTag alors qu’il revient de son voyage unique à travers le monde !

Vous pouvez découvrir l’intégralité de l’histoire dans les deux vidéos ci-dessous :

