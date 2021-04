AirTag est à l’épreuve des harceleurs, même avec les utilisateurs d’Android

Apple a dévoilé mardi son tracker intelligent AirTag. Conçus pour être «la confidentialité d’abord» et «à l’épreuve des harceleurs», deux dirigeants d’Apple ont partagé plus d’informations sur l’AirTag avec Fast Company.

Dans l’interview, le vice-président du marketing mondial des produits iPhone d’Apple, Kaiann Drance, et le directeur principal de la détection et de la connectivité, Ron Huang, ont parlé de la création d’un tracker intelligent et de ses avantages.

«Lorsqu’il a été question de concevoir notre propre produit, nous avons soigneusement réfléchi à la manière de le faire correctement d’une manière que personne d’autre dans l’industrie n’a jamais fait auparavant. Vous verrez que nous avons conçu pour la confidentialité des propriétaires et des non-propriétaires d’AirTag, ainsi que pour que ces avantages soient également ouverts aux produits tiers », a déclaré Drance.

Bien que presque tous les smartphones puissent interagir avec l’AirTag, Apple a construit un tracker intelligent «privé avant tout».

«Si vous perdez votre AirTag, quelqu’un ne peut pas simplement récupérer votre AirTag, le réparer avec son iPhone et continuer à l’utiliser», a déclaré Huang.

Grâce à sa fonction unique appelée Verrouillage d’appariement, les utilisateurs d’iPhone peuvent être protégés contre les personnes susceptibles de trouver le tracker intelligent perdu et de l’arracher. Par exemple, une personne qui trouve un AirTag perdu ne peut même pas identifier à qui il appartient. Le propriétaire ne peut être identifié que s’il marque l’AirTag dans l’application Localiser comme «perdu».

Comme mentionné précédemment, le traqueur intelligent est également conçu pour être «à l’épreuve des harceleurs», car votre iPhone peut remarquer un AirTag près de chez vous. Si quelqu’un met le tracker dans votre sac à dos, par exemple, vous recevrez une notification «AirTag Found Moving With You».

L’élément est également «à l’épreuve des harceleurs» pour les utilisateurs d’Android. Selon les dirigeants d’Apple, «après qu’un AirTag a été éloigné de son appareil couplé pendant un certain temps, l’élément émettra automatiquement un son informant son entourage de sa présence.» À partir de maintenant, AirTag doit être hors de portée de son appareil couplé pendant trois jours pour que le son soit émis, mais cela peut changer dans une future mise à jour logicielle.

Apple ne recommande pas l’AirTag pour suivre les jeunes enfants ou les animaux domestiques. Si les parents souhaitent suivre en toute sécurité les jeunes enfants, Apple VP suggère une Apple Watch avec configuration familiale. En ce qui concerne le suivi d’un animal de compagnie, elle déclare: “Si les gens font cela, ils doivent simplement s’assurer que leur animal en mouvement se trouve à portée d’un appareil dans le” Localiser mon réseau “afin que son emplacement puisse être suivi.”

Le tracker intelligent AirTag sera lancé le 30 avril pour 29 $ ou quatre articles pour 99 $. Apple vend également une variété d’accessoires pour AirTag séparément.

