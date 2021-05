AirTag piraté pour la première fois par un chercheur en sécurité [Video]

L’Apple AirTag est sorti il ​​y a près de dix jours. Depuis lors, nous avons vu un utilisateur reconstruire un AirTag sous la forme d’une carte plus fine qui s’insère dans des portefeuilles et avons également appris qu’il était “ terriblement facile ” de traquer à l’aide du traqueur d’objets. Désormais, un chercheur en sécurité a pu pirater l’accessoire, modifiant son URL NFC pour le mode perdu.

Le chercheur allemand en sécurité Stack Smashing a tweeté aujourd’hui (via le 8 bits) qu’il avait pu «pénétrer dans le microcontrôleur de l’AirTag» et modifier des éléments du logiciel de suivi d’objets.

Un microcontrôleur est un circuit intégré (IC) utilisé pour contrôler des dispositifs généralement via une unité de microprocesseur, une mémoire et d’autres périphériques. Selon AllAboutCircuits, «ces dispositifs sont optimisés pour les applications embarquées qui nécessitent à la fois des fonctionnalités de traitement et une interaction agile et réactive avec des composants numériques, analogiques ou électromécaniques».