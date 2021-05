AirTag: qu’utilisez-vous avec les nouveaux trackers Find My d’Apple?

AirTag est le premier lancement de produit d’Apple en 2021, et son prix de 29 $ en fait également le plus abordable. Si abordable qu’il est facile d’aller un peu trop loin en essayant la nouvelle technologie Apple. Il est facile de passer de “Où dois-je même mettre cet AirTag?” à “J’ai besoin d’un AirTag pour tout!” nous sommes donc curieux de savoir ce que vous suivez avec AirTag. Plus c’est bizarre, mieux c’est …

J’ai commencé avec un pack de quatre AirTag. Deux sont aux endroits évidents: le porte-clés et le sac à dos.

Porte-clés peu pratique

J’utilise le porte-clés en cuir brun selle d’Apple pour mes clés. C’est un porte-clés attrayant dans la mesure où les porte-clés peuvent être attrayants, mais c’est un peu décevant à un égard. Ma voiture est la très courante Honda Civic 2017 avec un allumage par bouton-poussoir, et le joli porte-clés d’Apple est trop large pour s’adapter à mon porte-clés sans le forcer. Vous aviez un travail, porte-clés! Je serais plus compréhensif si ma voiture n’était pas la très courante Honda Civic. La solution consiste simplement à attacher le trousseau Apple à mon trousseau d’origine. Cela a l’avantage supplémentaire d’avoir l’AirTag pendre de l’avant à l’arrière avec les clés et non d’un côté à l’autre.

Piste de sac à dos

La situation du sac à dos est plus amusante. Au départ, je me contentais de laisser tomber un AirTag dans la poche avant de mon sac à dos. La «gentillesse» d’un AirTag dans un joli support Apple apporte une étincelle de joie totalement déraisonnable mais également indéniable. C’est un peu comme la façon dont les bracelets Apple Watch haut de gamme n’apportent aucune utilité supplémentaire (et dans certains cas, réduisent l’utilité comme l’imperméabilisation), mais le marché de la décoration est en plein essor. Pour cette raison, j’ai choisi de fixer l’AirTag à une sangle de sac à dos avec un support de boucle AirTag. Ce n’est pas logique, mais cela me fait sourire à chaque fois que je le vois. C’est un plus car les AirTags ne sont bénéfiques que lorsque vous perdez quelque chose.

🚗 et 🏍

Les deux autres AirTags suivent ma voiture et ma moto. L’objectif le plus courant est de servir de simple “Où est-ce que je me suis garé?” traqueur. AirTag ne se souviendra pas du niveau du parking que vous avez garé, mais je peux le voir être utile pour m’aider à trouver quel parking à la Nouvelle-Orléans j’ai utilisé quand ils se ressemblent tous. La même chose est vraie pour l’AirTag sur ma moto. Celles-ci sont certainement moins pratiques que le scénario des clés et du sac à dos, mais cela me rend heureux de voir l’emplacement de mes véhicules dans l’application Find My.

Portefeuille ou pas

J’ai essayé d’utiliser un AirTag dans mon portefeuille parce que c’est quelque chose que je m’égare parfois dans la maison. Malheureusement, le facteur de forme UFO est trop bulbeux et inconfortable pour que je puisse l’apprécier en tant que traqueur de portefeuille. Ne laissez pas cela vous arrêter si vous souhaitez utiliser AirTagging pour votre portefeuille. Benjamin Mayo, co-animateur de mon podcast . Happy Hour, avait une bonne suggestion pour les trackers de portefeuille Find My: il serait judicieux pour Chipolo de créer différentes tailles et formes de son tracker Find My pour combler le vide créé par AirTag.

Woof (ou miaulement)

Apple ne recommande pas d’utiliser un AirTag pour suivre votre animal de compagnie. En effet, le réseau Find My repose sur la présence d’iPhones dans la nature pour restreindre un emplacement probable. Les animaux fugitifs ont tendance à se retrouver dans les bois et non dans un centre commercial, mais il n’y a pas de mal à en couper un sur le collier de toute façon. Mon collègue Chance a la preuve photographique que les colliers AirTag paraphés sont 100% adorables dans les deux cas:

Je sais qu’Apple n’approuve pas ce cas d’utilisation d’AirTag, mais je suis ravi de voir comment cela fonctionne de toute façon 🐶 pic.twitter.com/R3gS20z3cw – Chance Miller (@ChanceHMiller) 4 mai 2021

Nous avons demandé à Fi, les fabricants de colliers intelligents, ce qu’ils pensaient de l’intégration de Find My dans leurs produits. Pour le contexte, Fi utilise le GPS et le LTE pour une localisation précise et non la proximité Bluetooth basée sur les iPhones environnants comme les AirTags. Voici ce que le fondateur et PDG de Fi, Jonathan Bensamoun, nous a dit:

Nous aimons le fait qu’Apple continue de repousser les limites techniques du suivi de localisation de précision en intérieur avec Bluetooth, ultra-large bande et l’application Find My. Comme Apple l’a indiqué, cette technologie n’est pas adaptée aux chiens, car ils errent et se perdent à l’extérieur de la maison dans des zones bien au-delà de la portée du réseau “ Find My ” (UWB n’atteint qu’un rayon de 200 m). Chez Fi, nous utilisons bien sûr BLE pour le suivi en intérieur, mais nous nous efforçons vraiment d’optimiser les performances pour le GPS et la communication réseau longue portée 5G / LTE – c’est ainsi que nous récupérons les chiens qui s’échappent dans les bois et traversent la cour du voisin. Ces technologies sont fondamentalement différentes, nous ne prévoyons donc pas d’intégrer le réseau «Find My». La valeur de «Find My» est vraiment de vous dire où se trouvent vos clés dans votre chambre – nous ne pensons pas que cela s’applique aux chiens.

Je pense que le Fi est très bon tel quel, et ajouter l’intégration Find My comme une méthode de localisation supplémentaire serait très cool. Les gens sont autorisés à changer d’avis, alors espérons que nous verrons Fi + Find My à l’avenir. Les tonalités qui proviennent d’AirTag lorsque vous jouez un son sont également très utiles pour trouver des objets égarés dans la maison ou, par exemple, des chats qui aiment se cacher dans des endroits impossibles.

Suite

Alors, où utilisez-vous les AirTags? Drone, écouteurs ou autre chose? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et sur Twitter! Nous avons hâte de le découvrir (oui, riez, c’est une blague Find My).

