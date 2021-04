AirTag raye probablement, même avec une manipulation douce – critiques

Un certain nombre de critiques et de premiers utilisateurs disent que vous devriez certainement vous attendre à voir des rayures AirTag, même si vous y faites attention. Les côtés en métal et en plastique présentent des rayures et autres marques, montrez des photos…

Les critiques étaient généralement très impressionnés.

Les premiers déballages et critiques sont sortis pour le nouveau traqueur d’objets intelligents AirTag d’Apple et les premières impressions sont positives – soulignant le bon fonctionnement des produits, la fluidité de l’intégration avec l’iPhone et les logiciels d’Apple, la sécurité réfléchie incluse, et plus encore.

Mais il y avait un petit problème. La surface en acier inoxydable brillant de l’AirTag est certainement magnifique à son arrivée, mais comme nous l’avons noté hier, cela ne durera peut-être pas longtemps. Dieter Bohn de The Verge a attiré une attention particulière sur la question dans son examen.

Vous constaterez bientôt que le plastique est éraflé et que le chrome à l’arrière est rayé. Sincèrement, ne vous attendez pas à ce que ceux-ci restent impeccables longtemps – depuis les débuts étranges de l’iPod nano, un produit Apple n’a pas été aussi facilement éraflé.

John Gruber de Daring Fireball a fait écho à cela.

J’ai remarqué cela aussi – une manipulation très douce mais celui de mon porte-clés est déjà rayé. C’est bien pour moi – peut-être pas si bien pour les gens qui dépensent entre 300 et 450 $ pour les accessoires Hermès.

Marques Brownlee a accepté, montrant une photo pour illustrer.

Personnellement, cela ne me dérange pas vraiment avec ce type d’appareil – ce n’est pas quelque chose que je vais passer du temps à regarder, et pour la plupart, mon objectif sera de les cacher hors de vue. Mais pour tous ceux qui souhaitent garder les leurs visibles et se soucier des rayures AirTag, c’est juste quelque chose dont il faut être conscient.

Nous avons examiné hier ce qui pourrait être la prochaine étape pour la puce U1 nécessaire pour tirer parti d’AirTag, avec une certaine surprise exprimant qu’elle n’ait pas été intégrée à la nouvelle télécommande Apple TV Siri. J’ai également dit que même si je commanderais quelques packs d’AirTags, pour moi, l’avenir de Find My Tech consiste à l’intégrer dans des appareils tiers.

