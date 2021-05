AirTag traque «terriblement facile»; plusieurs problèmes identifiés

Un nouveau rapport dit aujourd’hui que le harcèlement aérien AirTag est “ terriblement facile ” grâce à un certain nombre de faiblesses dans les protections de la vie privée d’Apple.

Il révèle plusieurs façons qu’un partenaire violent pourrait contourner les mesures prises par Apple pour alerter les victimes de harcèlement criminel …

Au moment du lancement d’AirTag, Apple tenait à souligner les mesures anti-harceleurs prises:

Si un AirTag que vous ne possédez pas se déplace avec vous (et que le propriétaire ne le fait pas également), une alerte apparaît sur les iPhones. Cette alerte apparaît lorsque vous arrivez chez vous ou à un endroit fréquemment visité. Si vous ne possédez pas d’iPhone, une alarme sonore sera éventuellement déclenchée. Si vous trouvez un AirTag inconnu sur vous, vous pouvez le scanner avec un iPhone ou un téléphone Android et il vous mènera à une page Web Apple qui explique comment retirer la batterie pour la désactiver. Chaque AirTag a un numéro de série, de sorte que les forces de l’ordre peuvent obtenir les détails du propriétaire d’Apple en présentant une ordonnance du tribunal.

Cependant, les groupes qui travaillent avec les victimes de violence conjugale disent que ces protections sont généralement inadéquates, et en particulier dans le cas d’une personne qui vit avec un partenaire violent. (Un certain nombre de facteurs, de la peur à la dépendance financière, peuvent rendre difficile le départ d’une victime de violence conjugale.)

En particulier, trois jours, c’est très long à suivre à votre insu si vous êtes un utilisateur Android. De plus, pour un harceleur étranger, il serait en mesure de vous suivre jusqu’à votre adresse personnelle ou à un autre endroit que vous visitez fréquemment, avant que vous ne soyez alerté – en d’autres termes, après que le dommage soit fait.

Geoffrey Fowler du Washington Post a effectué son propre test, permettant à un collègue de lui planter un AirTag pour le découvrir par lui-même.

Les AirTags sont un nouveau moyen de traque efficace et peu coûteux. Je le sais parce que j’ai testé les AirTags en laissant un collègue du Washington Post faire semblant de me traquer. Et les efforts d’Apple pour arrêter l’utilisation abusive de ses trackers ne sont tout simplement pas suffisants […]

Pour mettre à l’épreuve les protections de sécurité personnelles d’Apple, mon collègue Jonathan Baran a associé un AirTag à son iPhone, a glissé son étiquette dans mon sac à dos (avec ma permission), puis m’a suivi pendant une semaine de l’autre côté de la baie de San Francisco. […]

Après avoir placé un AirTag dans mon sac, mon collègue a pu trouver ma localisation avec une précision remarquable. Une fois qu’il a associé l’AirTag à son iPhone, l’emplacement de la balise est apparu dans une application iPhone appelée Find My, incluse gratuitement avec les iPhones. (Cela a commencé comme un moyen de trouver des produits Apple perdus et s’est maintenant étendu à d’autres choses.)

Lorsque je faisais du vélo autour de San Francisco, l’AirTag a mis à jour ma position toutes les quelques minutes avec une autonomie d’environ un demi-pâté de maisons. Quand j’étais plus stationnaire à la maison, l’appli de mon collègue rapportait mon adresse exacte.