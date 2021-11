AirTags pour votre chien ? Fi suivra votre ami partout pour 50 $

Lorsque les Airtags d’Apple sont sortis, je parie que beaucoup d’entre vous pensaient : « Ce sera un excellent moyen de suivre mon animal de compagnie s’il se perd ». Bien que l’ajout d’un AirTag à 29 $ soit mieux que rien et que les colliers existent déjà, ils ne fonctionnent que si un appareil Apple est à proximité. C’est pourquoi Apple ne recommande pas d’utiliser les AirTags pour les animaux de compagnie (ou les enfants !). Il en va de même pour les trackers Tile, qui s’appuient sur l’application sur les téléphones des personnes à proximité.

J’ai un Fi sur notre artiste d’évasion Husky depuis un an maintenant, et il l’a déjà trouvée deux fois dans les bois où les AirTags ne fonctionneront pas.

Remarque : Fi est de 100 $ de réduction à 50 $ pour le Black Friday

Zac Hall de . a examiné le collier Fi l’année dernière, et pour la sécurité de notre chiot, cela semblait être une évidence. Ils ont vraiment pensé à tout ici. J’ai récemment acheté la deuxième génération du tracker Fi.

Du point de vue matériel, Fi utilise le suivi GPS et les données LTE et envoie des données de localisation à votre application iPhone ou Android. Il y a une petite unité intégrée dans le collier, qui a également une lumière pour la recherche nocturne et peut même être activée pour voir le chien la nuit dans un tas de couleurs RVB. Le collier est disponible en quatre tailles, et il existe une tonne d’options de collier/matériau/taille disponibles dans la boutique d’accessoires Fi.

Configuration Fi

La configuration est très simple. Commencez par télécharger l’application (qui fonctionne également pour Android). Le collier est livré avec suffisamment de charge pour commencer. Vous configurez votre emplacement et définissez un rayon pour la distance à laquelle le chien peut s’éloigner du concentrateur Wi-Fi alimenté par USB qui sert également de chargeur Fi. Si vous débranchez le concentrateur Wi-Fi, le chargeur Fi utilise les données cellulaires et la précision commence à en souffrir.

Dans l’application, vous pouvez également vous connecter à l’Instagram de votre chien et télécharger des photos, si c’est votre genre de chose.

La pièce la plus intéressante de ce puzzle est peut-être les extras de l’application Fi.

L’application est idéale pour suivre l’emplacement, mais elle permet également de suivre les pas de votre chien, en s’assurant qu’il fait l’exercice dont il a besoin. Fi suivra également les habitudes de sommeil et vous pourrez comparer l’activité de votre chien par rapport à des chiens similaires qui utilisent l’application Fi dans une sorte de réseau social anonyme pour animaux de compagnie.

Lorsque votre chien est dans votre jardin, le collier Fi se connecte à votre réseau Wi-Fi et utilise une puissance extrêmement faible. Ainsi, il peut rester chargé jusqu’à trois mois. Depuis que le collier Fi original a été publié et que nous l’avons examiné, la société a publié une série 2.

La série Fi 2 comprend :

Durée de vie de la batterie plus longue, meilleure couverture du signal et détection d’échappement plus rapide et plus fiable Icône représentant un graphique des progrès. QUINCAILLERIE RENFORCÉE: Résiste à plus de 300 lb de force de traction avec un cadre métallique de bout en bout. Icône représentant un graphique de progression. ANTENNE AMÉLIORÉE : augmentation de 4 fois de la sensibilité de l’antenne pour un meilleur suivi de la localisation dans les zones reculées.

Notre chien est un extracteur puissant et possède un module de clôture invisible, nous avons donc opté pour un magnifique collier Blue Beau et Nora que vous pouvez trouver dans le magasin d’accessoires. Il existe une tonne d’options de collier différentes, mais celle-ci empêche le collier de séparer le module Fi.

Il y a quelques mois, elle a suivi un animal à travers sa clôture invisible et dans la forêt à côté de notre cour. Ma femme et moi avons tous les deux reçu un SMS indiquant qu’elle avait quitté la cour.

À partir de là, vous activez le «Mode perdu», qui suit le chien avec plus de précision et active également la lumière (qui aide à suivre la nuit). Nous avons pu la suivre de l’autre côté de la forêt à quelques kilomètres de là, où nous l’avons rencontrée avec la voiture et quelques friandises.

Un événement similaire s’est produit quelques mois plus tard lorsque la clôture invisible a perdu le pouvoir et qu’elle a décidé de faire un bain de foule.

Les deux fois, nous avons pu la suivre jusqu’à un emplacement visible d’environ 100 mètres. Les deux fois, nous ne savions pas si nous l’aurions trouvée autrement. Nous sommes donc assez reconnaissants pour le collier Fi.

Obtenez-le aujourd’hui pour 100 $ de réduction. Notez que vous voulez des forfaits cellulaires, ils commencent à un prix raisonnable de 99 $/an.

