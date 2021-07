Airtel abandonne le plan Rs 49, le tarif d’entrée est augmenté

Le nouveau plan sera disponible dans toute l’Inde à partir de jeudi.

Airtel a abandonné le populaire plan prépayé Rs 49, le remplaçant par une option Rs 79, a annoncé la société. Le fournisseur de services de télécommunications appartenant à Bharti Airtel a révisé son portefeuille de produits au cours des deux dernières semaines et a annoncé mercredi l’arrêt du plan Rs 49. Le nouveau plan sera disponible dans toute l’Inde à partir de jeudi.

«Airtel a interrompu sa recharge prépayée d’entrée de gamme Rs 49. Les packs prépayés de la société commenceront désormais à partir de la recharge intelligente Rs 79 et offriront jusqu’à quatre fois plus de minutes d’utilisation sortante aux clients ainsi que des données doubles », a déclaré la société dans un communiqué.

« Ce changement s’inscrit dans la volonté de l’entreprise d’offrir des solutions de connectivité supérieures.

Le forfait prépayé Rs 49, le moins cher de l’entreprise, avait une validité de 28 jours et offrait aux utilisateurs un temps de conversation de 38,52 Rs et 100 Mo de données. L’option prépayée Rs 79 est livrée avec la même période de validité de 28 jours et inclura un temps de conversation de Rs 64, STD et appels locaux à 1 paisa par seconde, appels sortants de 106 minutes et 200 Mo de données. La recharge de Rs 49 a été offerte gratuitement lorsque l’Inde a été témoin d’une poussée de cas de Covid-19 en mai. On pensait qu’il bénéficiait à 5,5 crores d’utilisateurs du groupe à faible revenu.

La semaine dernière, le deuxième plus grand fournisseur de services de télécommunications du pays par les utilisateurs a révisé les forfaits postpayés pour les entreprises et les clients de détail, mettant fin au forfait familial Rs 749. Le forfait Rs 999 sera désormais le forfait postpayé le plus bas pour les familles.

Vodafone Idea a suivi Airtel dans la révision de ses forfaits postpayés pour les entreprises et les particuliers. Vodafone Idea propose également une option prépayée Rs 49 avec la même validité de 28 jours et 100 Mo de données. Cependant, le temps de conversation pour le Vodafone Idea est légèrement inférieur à Rs 38. L’opérateur de télécommunications assiégé, cependant, devrait suivre les traces d’Airtel et réviser le plan sous peu.

