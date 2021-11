Airtel augmente les tarifs prépayés jusqu’à Rs 501 : vérifiez les prix révisés, les avantages du plan, d’autres détails

Pour les plans avec une période de validité de 84 jours, l’option la moins chère d’Airtel coûtera désormais Rs 455. (.)

Bharti Airtel augmentera les prix des recharges prépayées de 20 à 25 % à partir de vendredi, a annoncé la société aujourd’hui.

Le géant des télécommunications a augmenté de 25 % le forfait voix d’entrée de gamme, tandis que le tarif des forfaits voix illimités a augmenté de 20 % dans la plupart des cas.

Airtel a également augmenté les avantages pour les utilisateurs avec les plans de base. Pour les forfaits vocaux tarifés, Airtel facturera Rs 99 contre Rs 79 actuellement avec des avantages tels que 50% de temps de conversation en plus d’une valeur de Rs 99, un tarif vocal 1p/seconde et 200 Mo de données. La période de validité reste de 28 jours pour le plan.

Le forfait Rs 149 coûtera désormais Rs 179, tandis que le forfait Rs 219 coûtera Rs 265. Airtel a également révisé les forfaits prépayés Rs 249 et Rs 298 à Rs 299 et Rs 359, respectivement. Parmi les plus populaires de l’opérateur télécom, le plan Rs 598 coûtera Rs 719.

Justifiant l’augmentation tarifaire proposée, la société a déclaré dans un communiqué à l’ESB : « Bharti Airtel a toujours soutenu que le revenu moyen par utilisateur mobile (ARPU) doit être de 200 Rs et finalement de 300 Rs, afin de fournir un retour sur capital qui permet un modèle d’entreprise financièrement sain.

« Par conséquent, dans un premier temps, nous prenons l’initiative de rééquilibrer nos tarifs au cours du mois de novembre. »

Pour les plans avec une période de validité de 84 jours, l’option la moins chère d’Airtel coûtera désormais Rs 455. Le prix du plan Rs 698 a été augmenté à Rs 839.

En termes de forfaits annuels, le forfait prépayé Rs 1 498 coûtera Rs 1 799 à partir de vendredi, tandis que le forfait Rs 2 498 renverra les abonnés de Rs 2 999.

Airtel a également annoncé des hausses pour les forfaits vocaux illimités et les recharges de données, augmentant le coût des bons de Rs 48, Rs 98 et Rs 251 à Rs 58, Rs 118 et Rs 301.

« Nous pensons également que ce niveau d’ARPU permettra les investissements substantiels requis dans les réseaux et le spectre. Plus important encore, cela donnera à Airtel une marge de manœuvre pour déployer la 5G en Inde », a déclaré Airtel.

Prix ​​révisés prépayés Airtel, avantages du plan, autres détails

Le plan Rs 79, qui coûtera désormais Rs 99, offrira 50% de temps de conversation en plus, un tarif vocal de 1p/sec et 200 Mo de données ;

Le plan Rs 149, mis à niveau vers Rs 179, aura des appels illimités, 100 SMS par jour et 2 Go de données ;

Le forfait Rs 219, porté à Rs 265, offrira également des appels illimités et 100 SMS par jour, mais avec 1 Go de données par jour ;

Le forfait 249 coûtera désormais Rs 299 et comprendra des appels illimités, 100 SMS et 1,5 Go de données par jour chacun ;

Le forfait Rs 298 est au prix de Rs 359 avec appels illimités, 100 SMS et 2 Go de données par jour chacun ;

Le prix du plan Rs 399 a été augmenté à Rs 479 avec appels illimités, 100 SMS et 1,5 Go de données par jour ;

Le forfait 449, qui coûtera désormais Rs 549, offrira également des appels illimités, 100 SMS et 2 Go de données par jour ;

Le forfait Rs 379 coûtera Rs 455 et comprendra des appels illimités, 100 SMS par jour et 6 Go de données ;

Le coût du plan de Rs 598 a été augmenté à Rs 719 et fournit des appels illimités, 100 SMS et 1,5 Go de données chacun par jour ;

Le forfait Rs 698 coûtera désormais Rs 839 et comprendra des appels illimités, 100 SMS et 2 Go de données chacun par jour ;

Le plan annuel de Rs 1 498 coûtera aux utilisateurs 1 799 Rs et comprendra des appels illimités, 100 SMS par jour et 24 Go de données ;

Le plan Rs 2 498 coûtera désormais Rs 2 999 et fournira des appels illimités, 100 SMS et 2 Go de données chacun par jour ;

Le plan Rs 48 coûtera désormais Rs 58 et viendra avec 3 Go de données ; le plan Rs 98 offrant 12 Go de données coûtera Rs 118, tandis que le plan Rs 251 contiendra désormais 50 Go de données et coûtera Rs 301

