Airtel déploie une nouvelle campagne de marque mettant en évidence la préférence des clients pour son réseau

Selon TRAI, 2 nouveaux clients mobiles sur 3 en Inde ont choisi Airtel entre septembre 2020 et février 2021

Le fournisseur de solutions de communication Bharti Airtel a lancé une nouvelle campagne de marque pour montrer la préférence des clients pour son réseau et ses services différenciés. La campagne a été conçue par Taproot Dentsu.

«Selon les données publiées par la Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), 2 nouveaux clients mobiles sur 3 ont choisi Airtel plutôt que d’autres réseaux entre septembre 2020 et février 2021. Au cours de cette période, plus de 25 millions de clients ont rejoint le réseau Airtel, soulignant la force de la marque », a déclaré la société dans un communiqué.

Selon Shashwat Sharma, directeur marketing de Bharti Airtel, l’entreprise a un et un seul principe directeur : l’obsession du client. «Et il est gratifiant de voir les clients récompenser Airtel pour son écoute constante et son innovation pour les servir encore mieux, surtout à un moment où la pandémie a redéfini la normale. Aujourd’hui, Airtel compte le plus grand nombre d’abonnés mobiles actifs en Inde et, plus important encore, nous pensons que nous sommes leaders dans le cœur des clients », a-t-il ajouté.

Pour Pallavi Chakravarti, directeur créatif exécutif de Taproot Dentsu, lorsqu’il s’agit de l’entreprise de télécommunications de choix en Inde, le vent du changement souffle lentement, régulièrement et sûrement. « Et aujourd’hui, les chiffres d’Airtel font parler. Notre campagne est le reflet de cette simple vérité, dite simplement », a-t-elle déclaré.

Basée en Inde, Airtel est une société mondiale de télécommunications présente dans 18 pays d’Asie du Sud et d’Afrique. Fin décembre 2020, Airtel comptait env. 458 millions de clients à travers ses opérations. Le portefeuille d’Airtel comprend le haut débit mobile 4G/4.5G, Airtel Xstream Fiber, des solutions de télévision numérique convergées via la box hybride Airtel Xstream 4K, des paiements numériques via Airtel Payments Bank ainsi qu’une suite intégrée de services de connectivité, collaboration, cloud et sécurité qui dessert plus d’un million d’entreprises. Les services OTT d’Airtel incluent l’application Airtel Thanks pour les soins personnels, l’application Airtel Xstream pour la vidéo, Wynk Music pour le divertissement et Airtel BlueJeans pour la vidéoconférence.

