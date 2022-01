Airtel et Hughes forment une coentreprise pour le haut débit par satellite

Opérationnelle sous le nom de HCIPL, l’entité combine les activités de terminaux à très petite ouverture (VSAT) des deux sociétés pour offrir des solutions de réseautage d’entreprise flexibles et évolutives utilisant la connectivité par satellite pour le transport primaire, la sauvegarde et la mise en œuvre hybride.

Hughes Communications India (HCIPL), une filiale détenue majoritairement par Hughes Network Systems et Bharti Airtel ont formé une coentreprise pour fournir des services haut débit par satellite en Inde.

L’accord a été initialement annoncé en mai 2019 et toutes les approbations statutaires concernant le rapprochement, y compris celles du National Company Law Tribunal (NCLT) et du département des télécommunications (DoT) ont été reçues et la coentreprise a été formée.

Opérationnelle sous le nom de HCIPL, l’entité combine les activités de terminaux à très petite ouverture (VSAT) des deux sociétés pour offrir des solutions de réseautage d’entreprise flexibles et évolutives utilisant la connectivité par satellite pour le transport primaire, la sauvegarde et la mise en œuvre hybride.

« Nous sommes ravis de lancer cette coentreprise, respectant davantage notre engagement à répondre à la demande croissante de connectivité réseau toujours active et toujours disponible pour les entreprises et les clients gouvernementaux », a déclaré Partho Banerjee, président et directeur général de HCIPL.

Ajay Chitkara, directeur et chef de la direction d’Airtel Business, a déclaré : « Avec les capacités combinées d’Airtel et de Hughes, les clients auront accès à la connectivité satellite de nouvelle génération soutenue par une sécurité et un service après-vente éprouvés de qualité professionnelle ».

Au service des clients Airtel VSAT, HCIPL dispose d’une base combinée de plus de 200 000 VSAT. La société est le plus grand opérateur de services par satellite en Inde. HCIPL fournit des technologies, des solutions et des services de mise en réseau à large bande, y compris une gamme complète de services de réseau gérés, pour les bureaux gouvernementaux et les entreprises dans des segments tels que la banque, la mobilité aéronautique et maritime, les petites et moyennes entreprises, l’éducation et la liaison télécom, entre autres.

