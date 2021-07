Airtel et Intel s’associent pour la technologie 5G en Inde

En tant que membres de l’alliance O-RAN, Airtel et Intel travailleront au développement d’une gamme de solutions 5G Make in India et à la mise en place d’infrastructures de télécommunications dans le pays par le biais de partenaires locaux. O-RAN sera un domaine d’innovation et de créativité formidables dans les années à venir.

Bharti Airtel s’associera au fabricant de puces américain Intel pour le développement du réseau 5G en tirant parti des technologies de réseau d’accès radio virtuel et ouvert (vRAN/O-RAN). La collaboration fait partie de la feuille de route 5G d’Airtel pour le pays et la société transforme son réseau pour permettre aux clients de profiter des avantages des technologies de nouvelle génération.

Une fois la 5G arrivée, il existe des possibilités infinies comme le cloud gaming, la réalité virtuelle/augmentée, etc., qui deviennent une expérience quotidienne. Airtel est la première entreprise de télécommunications en Inde à faire la démonstration de la 5G sur un réseau en direct et mène des essais 5G dans les grandes villes.

Auparavant, Reliance Jio s’était également associé à Intel pour le déploiement du réseau 5G.

En tant que membres de l’alliance O-RAN, Airtel et Intel travailleront au développement d’une gamme de solutions 5G Make in India et à la mise en place d’infrastructures de télécommunications dans le pays par le biais de partenaires locaux. O-RAN sera un domaine d’innovation et de créativité formidables dans les années à venir.

Randeep Sekhon, CTO – Bharti Airtel a déclaré : « Les technologies et l’expérience de pointe d’Intel contribueront énormément à la mission d’Airtel de servir l’Inde avec des services 5G de classe mondiale. Nous sommes également impatients de travailler avec Intel et des entreprises locales pour libérer le potentiel de l’Inde en tant que hub 5G mondial ».

Menée par des smartphones abordables et les tarifs de données les plus bas au monde, l’Inde a la deuxième population Internet au monde avec plus de 620 millions, selon IAMAI – Kantar Cube. La base d’utilisateurs Internet actifs du pays devrait atteindre 900 millions d’ici 2025. L’avènement de la 5G approfondira encore l’adoption du numérique à travers une gamme de cas d’utilisation industriels et clients.

Dan Rodriguez, vice-président d’Intel, Network Platforms Group, a déclaré : « Être en mesure d’alimenter numériquement la population dynamique d’utilisateurs connectés en Inde nécessite des réseaux évolutifs et agiles qui peuvent évoluer pour répondre aux demandes croissantes de ses utilisateurs. Airtel fournit son réseau amélioré de nouvelle génération avec une large gamme de technologies Intel ».

