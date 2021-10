Airtel lance Airtel IQ Video pour permettre aux entreprises de créer des produits de streaming vidéo

Airtel IQ Video a travaillé avec trois sociétés, dont Raj TV, Eros Now et CG telecom du Népal dans la phase bêta de lancement

Bharti Airtel a annoncé mardi le lancement d’Airtel IQ Video, une plate-forme de bout en bout pour aider à gérer les entreprises vidéo. La plate-forme vidéo en tant que service récemment lancée cible principalement les clients des secteurs de l’over-the-top (OTT), de la radiodiffusion et des télécommunications, a déclaré Adarsh ​​Nair, directeur des produits chez Bharti Airtel. Alors qu’Airtel IQ Video a travaillé avec trois sociétés, dont Raj TV, Eros Now et CG telecom du Népal dans la phase bêta de lancement, elle compte 50 clients en cours, a ajouté Nair.

« Airtel IQ Video apporte une plate-forme facile à utiliser qui peut permettre à n’importe qui de développer et de faire évoluer rapidement son entreprise en streaming vidéo. Cela encouragera les entreprises à se concentrer sur le contenu tandis qu’Airtel IQ Video ancre la technologie de bout en bout, garantissant une excellente expérience de visionnage aux clients. Avec Airtel IQ Video, nous nous attendons à voir plus de startups de contenu et de sociétés de contenu traditionnelles arriver en ligne et interagir directement avec les consommateurs par voie numérique », a déclaré Nair.

Lorsque l’équipe d’Airtel s’est entretenue avec les plates-formes OTT et les diffuseurs du pays, ils ont mentionné trois principaux défis auxquels ils sont confrontés pour développer leurs activités : une complexité opérationnelle élevée, des coûts d’exploitation élevés et un manque de distribution efficace, a mentionné Nair.

Selon une déclaration officielle, Airtel IQ Video permet aux entreprises de créer des produits de streaming vidéo pour grands et petits écrans avec un investissement minimal dans l’infrastructure et la technologie. Il comprend diverses fonctionnalités telles que le développement d’applications, l’hébergement de contenu, la conservation et la gestion du cycle de vie jusqu’aux modèles de recherche et de découverte, d’analyse et de monétisation (publicité, abonnements, transactions).

« En termes d’objectif de chiffre d’affaires, nous sommes très ambitieux. Vous pouvez nous considérer comme une jeune start-up cherchant d’abord une opportunité de 100 millions de dollars, puis la faisant passer de 100 millions à un milliard », a déclaré Nair. La clientèle d’Airtel IQ Video sera composée à 50 % d’Inde et à 50 % des marchés internationaux. La société se tourne vers l’Asie du Sud, les pays de la SAARC, le Moyen-Orient et l’Afrique pour ses clients internationaux.

