Airtel lance ‘Airtel Office Internet’ – Voici son prix et d’autres détails

Gardant à l’esprit les besoins de connectivité numérique des petites entreprises et des start-ups technologiques en démarrage, la société indienne de télécommunications Bharti Airtel a lancé « Airtel Office Internet ». Quoi de plus, Airtel s’est associé à Google Cloud et Cisco pour dévoiler cette « solution tout-en-un de qualité entreprise ».

« Airtel Office Internet apportera une connectivité de données à haut débit, des outils de conférence et de productivité d’entreprise en tant que solution unifiée avec un seul forfait et une seule facture », a déclaré la société.

Ce que propose le forfait Internet Airtel Office

Selon Ajay Chitkara, directeur et PDG d’Airtel Business : « Airtel Office Internet rassemble le réseau d’Airtel et un écosystème de partenaires de classe mondiale pour mettre sur le marché des solutions sur mesure pour les besoins uniques de l’Inde. »

Bikram Singh Bedi, directeur général de Google Cloud India, a déclaré : « La combinaison des outils de collaboration et de productivité de Google Workspace et des solutions de connectivité panindiennes robustes d’Airtel sera un formidable moteur de croissance pour les petites entreprises en Inde. »

Le nouveau plan Internet Airtel Office fournira un haut débit FTTH avec des vitesses symétriques allant jusqu’à 1 Gbit/s ainsi que des appels locaux/STD illimités.

« La connectivité ultrarapide et fiable est livrée avec une sécurité intégrée de niveau entreprise de Cisco et Kaspersky pour bloquer les domaines, virus, crypto-lockers et attaques malveillants et indésirables », a déclaré Airtel.

Le plan fournit également des licences Google Workspace ainsi qu’une gamme complète d’outils de productivité et de collaboration de Google.

Airtel Office Internet propose également une licence Airtel BlueJeans gratuite pour des conférences illimitées et sécurisées en qualité HD.

Il existe également un portail numérique en libre-service permettant aux entreprises de gérer tous ces services en un seul endroit.

Les forfaits commencent à Rs 999 avec une gamme de services complémentaires tels que les adresses IP statiques et la sonnerie parallèle. Plus de détails peuvent être obtenus sur : https://www.airtel.in/business/b2b/broadband-internet/