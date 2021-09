Airtel n’aime pas les téléphones à bas prix; jusqu’à présent, seul joueur Reliance Jio à annoncer des plans pour le matériel

in

La raison pour laquelle un smartphone à bas prix est attrayant pour les entreprises est que le pays compte encore quelque 300 millions d’abonnés 2G qui utilisent des téléphones multifonctions. (Déposer)

Le smartphone à bas prix de Reliance Jio, qu’elle développe en partenariat avec Google, pourrait être retardé pour un lancement Diwali, mais arrivera certainement sur les marchés cette année. Cependant, son rival Bharti Airtel continue de résister fermement à toute tentation de se lancer dans une entreprise de combinés financée par des subventions.

Lors d’une récente conférence d’analystes, le président de Bharti Airtel, Sunil Bharti Mittal, a de nouveau déclaré que les opérateurs de télécommunications pourraient ne pas être en mesure de maintenir un modèle d’ajout d’abonnés basé sur les subventions pour les téléphones portables à long terme et, par conséquent, la société n’est pas désireuse d’aller dans cette direction. .

Selon Bharti, les enseignements tirés d’autres zones géographiques suggèrent que les consommateurs ont montré une forte propension à changer de fournisseur de services à mesure que les subventions sont finalement supprimées. De plus, les smartphones d’entrée de gamme ont la part de marché la plus faible, car les consommateurs ont tendance à passer à des appareils de meilleure qualité.

Par conséquent, Bharti travaille sur d’autres options pour améliorer son positionnement concurrentiel si nécessaire, telles que des plates-formes autour des écluses, des options de prêt avec des appareils verrouillés et des projets pilotes avec de grands fournisseurs.

Par exemple, les analystes disent que la société pourrait entamer des négociations avec un groupe de fabricants d’appareils pour fabriquer des téléphones 4G, mais au lieu d’offrir une subvention directe aux consommateurs, comme le fait Jio avec son téléphone à fonctions améliorées, JioPhone, elle pourrait s’associer avec les OEM. Cela pourrait être d’une manière que les abonnés qui achètent ces téléphones obtiennent une incitation de remboursement, ce qui réduira efficacement le prix des téléphones.

La raison pour laquelle un smartphone à bas prix est attrayant pour les entreprises est que le pays compte encore quelque 300 millions d’abonnés 2G qui utilisent des téléphones multifonctions. La migration de cette population vers les réseaux 4G générerait un revenu moyen par utilisateur (Arpu) plus élevé pour les opérateurs de télécommunications. Le président et directeur général de Reliance Industries, Mukesh Ambani, s’exprimant lors de l’assemblée générale annuelle de l’entreprise en juin, où il avait annoncé son intention de lancer un smartphone à bas prix, avait déclaré que l’objectif de son entreprise était de faire de l’Inde “2G-mukt” et ” 5G-yukt’.

Se félicitant du projet de Jio de lancer un tel téléphone, Bharti Airtel avait déclaré qu’un smartphone abordable créerait un meilleur écosystème et aiderait également les concurrents. Cependant, la société a ajouté une réserve. « Airtel se félicite de l’initiative des smartphones bas de gamme de Reliance Jio et de Google. Nous soutenons tous les efforts qui déclenchent la mise à niveau des téléphones multifonctions vers les smartphones afin d’amener plus d’Indiens en ligne », a déclaré à FE un porte-parole de Bharti Airtel. “Notre expérience a montré que lorsque les clients disposant d’appareils d’entrée de gamme passent à des smartphones de qualité à un prix supérieur à 7 000 roupies, ils manifestent une forte préférence pour la marque et le réseau d’Airtel”, a ajouté le porte-parole.

