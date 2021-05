Airtel Payments Bank augmente les intérêts sur les dépôts de plus de Rs. 1 lakh – Voir les détails

La RBI a récemment autorisé une limite d’épargne de fin de journée de Rs 2 lakh pour les titulaires de compte.

Airtel Payments Bank a augmenté le taux d’intérêt de 6% par an sur les dépôts en compte d’épargne de plus de Rs. 1 lakh à partir du 1er mai 2021. Le montant jusqu’à Rs 1 lakh obtiendra 2,5 pour cent par an. La RBI a récemment autorisé une limite d’épargne de fin de journée de Rs 2 lakh pour les titulaires de compte.

On peut maintenant ouvrir un compte bancaire Airtel Payments en quelques minutes avec un appel vidéo depuis l’application Airtel Thanks. La banque propose un compte d’épargne numérique – Rewards123, qui donne plus de valeur aux clients lorsqu’ils effectuent des transactions numériques à l’aide du compte. En outre, les clients qui ont un numéro Airtel lié à leur compte d’épargne peuvent également activer Airtel Safe Pay, le mode le plus sûr de l’Inde pour effectuer des paiements numériques.

Avec un compte bancaire Airtel Payments, on peut déposer et retirer de l’argent, transférer des fonds sur le compte bancaire Airtel Payments et d’autres comptes bancaires, recharger mobile et DTH, payer des factures, réserver des billets, payer des magasins, effectuer des paiements en ligne et bien plus encore.

Anubrata Biswas, directeur général et PDG d’Airtel Payments Bank, déclare: «L’augmentation du plafond des dépôts d’épargne de RBI est une étape majeure pour les banques de paiement, car c’était une demande clé des clients. Avec un taux d’intérêt attractif de 6% par an sur les dépôts supérieurs à un lakh, nous rendons notre proposition bancaire encore plus gratifiante. Avec une empreinte inégalée de 500 000 points bancaires et une première expérience mondiale sécurisée et simple livrée numériquement, Airtel Payments Bank offre une proposition de premier plan pour le client numérique urbain et rural sous-bancarisé. »

On peut déposer de l’argent dans n’importe quel point bancaire Airtel Payments avec juste une clé sécurisée. SecureKEY n’est rien d’autre qu’un OTP envoyé au mobile du client après que le point bancaire clique sur le dépôt en espèces et entre le numéro de mobile du client suivi du montant à déposer. On peut retirer de l’argent à n’importe quel point bancaire Airtel Payments Bank via le processus d’authentification biométrique Aadhaar, avec juste un balayage du doigt. Le titulaire du compte bénéficie d’une assurance Rs 1 lakh en cas de décès suite à un accident.

