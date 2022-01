Airtel Payments Bank obtient le statut de banque programmée de la RBI

Airtel Payments Bank fait partie des banques numériques à la croissance la plus rapide du pays, avec une base de 115 millions d’utilisateurs.

Airtel Payments Bank a déclaré mardi qu’elle avait été classée comme banque régulière par la Reserve Bank of India (RBI).

Grâce à cela, Airtel Payments Bank peut désormais lancer des demandes de propositions (RFP) émises par le gouvernement et des enchères primaires et entreprendre à la fois des affaires du gouvernement central et des États, en plus de participer à des programmes de protection sociale gérés par le gouvernement, a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Dans un élan de son empreinte bancaire numérique en croissance rapide, Airtel Payments Bank a été classée comme banque programmée par la Reserve Bank of India », a-t-il déclaré.

Airtel Payments Bank fait partie des banques numériques à la croissance la plus rapide du pays, avec une base de 115 millions d’utilisateurs. Elle propose une suite de solutions numériques via l’application Airtel Thanks et un réseau de vente au détail de plus de 500 000 points bancaires de proximité. La banque est devenue rentable au cours du trimestre clos en septembre 2021.

Anubrata Biswas, PDG d’Airtel Payments Bank, a déclaré : « Nous remercions la Reserve Bank of India de nous avoir ajoutés à la liste des banques programmées. « Ce statut est une étape importante dans notre parcours de croissance et renforcera encore la confiance que nos clients ont placée avec la banque », a ajouté Biswas.

