Airtel Payments Bank offre 6% d’intérêts par an sur les dépôts de plus de Rs 1 lakh

Airtel Payments Bank compte plus de 5,5 millions d’utilisateurs engagés dans ses opérations.

Airtel Payments Bank a annoncé lundi que ses clients bénéficieraient d’un taux d’intérêt majoré de 6% par an sur les dépôts sur le compte d’épargne de plus de Rs 1 lakh. Cette décision fait suite à Airtel Payments Bank, devenant la première banque de paiement à mettre en œuvre une limite d’épargne de fin de journée améliorée de Rs 2 lakh, conformément aux directives de la Reserve Bank of India (RBI), a déclaré la société dans un communiqué.

Airtel Payments Bank compte plus de 5,5 millions d’utilisateurs engagés dans ses opérations, a ajouté le communiqué. Le taux d’intérêt est de 2,5 pour cent par an pour un dépôt jusqu’à Rs 1 lakh. Annonçant le taux d’intérêt plus élevé sur les dépôts en compte d’épargne de plus de Rs 1 lakh, Anubrata Biswas, PDG d’Airtel Payments Bank, a déclaré que l’augmentation du plafond des dépôts d’épargne de la RBI est une étape majeure pour les banques de paiement car c’était une demande clé des clients ».

Avec un taux d’intérêt «attractif» sur les dépôts supérieurs à un lakh, Airtel Payments Bank rend la proposition bancaire encore plus gratifiante, a ajouté Biswas. «Grâce à notre empreinte inégalée de 5 000 000 points bancaires et à une première expérience mondiale sécurisée et simple livrée numériquement, Airtel Payments Bank offre une proposition leader sur le marché à la fois pour le client numérique urbain et rural sous-bancarisé», a souligné Biswas.

Le nouveau régime de taux d’intérêt est un ajout important à la gamme de solutions de la banque. Les clients peuvent ouvrir un compte bancaire Airtel Payments en quelques minutes avec un appel vidéo depuis l’application Airtel Thanks. La banque propose un compte d’épargne numérique – Rewards123, qui offre plus de valeur aux clients lorsqu’ils effectuent des transactions numériques à l’aide du compte.

