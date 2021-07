Airtel reste leader du marché en termes de base d’abonnés actifs

in

L’impact du verrouillage était visible sur les ajouts d’abonnés pour l’industrie en avril, les ajouts nets ayant été limités à 2,2 millions au cours du mois contre une moyenne de 5,4 millions au cours des six derniers mois.

Bien que Reliance Jio ait ajouté le plus d’abonnés sans fil pendant trois mois consécutifs et ait la base d’utilisateurs la plus élevée avec 427,67 millions d’abonnés actifs, Bharti Airtel est en tête du marché depuis cinq mois depuis décembre 2020.

Selon les données partagées par la Telecom Regulatory Authority of India, en avril, Airtel comptait 346,95 millions d’abonnés sans fil actifs, suivi de Jio avec 335,17 millions d’abonnés.

En novembre 2020, Jio devance légèrement Airtel, avec 324,78 millions d’abonnés actifs contre 323,39 millions pour Airtel. Depuis lors, Jio a ajouté 19,38 millions d’abonnés sans fil, tandis qu’Airtel en a ajouté 18,25 millions. Mais alors que la base d’abonnés sans fil actifs d’Airtel a augmenté de 23,56 millions au cours de la période, la base de Jio a augmenté de 10,39 millions.

Les abonnés actifs ou le registre de localisation des visiteurs (VLR) sont une base de données temporaire d’utilisateurs qui se sont déplacés dans une zone particulière desservie par un opérateur.

Selon un rapport d’Emkay, même après s’être légèrement amélioré le mois précédent, la proportion de VLR de Jio est restée faible. Dans le cas d’Airtel, les ajouts de VLR ont dépassé les ajouts totaux pour le cinquième mois consécutif. En outre, il a maintenu la position de leader en part de marché des VLR au cours de ces mois. En novembre 2020, Jio détenait une part de marché de 33,5% des abonnés actifs, légèrement supérieure aux 33,4% d’Airtel. Mais en avril, Airtel détenait 35% de part de marché d’abonnés actifs contre 34% pour Jio.

Vodafone Idea, quant à lui, a perdu globalement des abonnés sans fil ainsi que des abonnés actifs. La base d’utilisateurs sans fil de Vodafone Idea en avril est tombée à 281,90 millions contre 289,95 millions en novembre 2020, tandis que la base d’utilisateurs actifs est tombée à 253,64 millions contre 258,07 millions.

L’impact du verrouillage était visible sur les ajouts d’abonnés pour l’industrie en avril, les ajouts nets ayant été limités à 2,2 millions au cours du mois contre une moyenne de 5,4 millions au cours des six derniers mois. Selon les analystes, il pourrait y avoir une modération des ajouts d’abonnés en mai en raison des blocages, car les restrictions dans divers États ont entravé la production et la vente de smartphones.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.