Airtel retire son projet de nouvelle structure d’entreprise annoncé en avril 2021

Retirant son projet de nouvelle structure d’entreprise annoncé en avril 2021, Bharti Airtel a annoncé mardi qu’elle fusionnerait avec elle-même sa filiale à 100 % Telesonic Networks, ce qui entraînerait la consolidation des actifs de fibre dans la société, tandis que Nettle Infrastructure Investments fusionnerait également avec Airtel. .

Le plan d’arrangement pour la nouvelle structure d’entreprise annoncé le 14 avril 2021 est retiré car le conseil d’administration est d’avis que la structure d’entreprise existante de la société est optimale pour tirer parti des opportunités émergentes, libérer de la valeur tout en continuant à développer les activités numériques, il a dit dans un communiqué.

La société, comme annoncé précédemment, poursuivra son projet de fusionner à terme l’activité DTH (Bharti Telemedia) dans Airtel, a ajouté le communiqué.

« Dans le cadre d’un programme modifié, la société, comme précédemment approuvé par le conseil d’administration, fusionnera sa filiale à 100 % Telesonic Networks Limited, ce qui entraînera la consolidation de ses actifs de fibre dans Airtel », indique le communiqué.

Nettle Infrastructure Investments Limited fusionnera également avec Airtel.

« Comme annoncé précédemment, la société poursuivra son projet de fusionner à terme l’activité DTH (Bharti Telemedia) dans Airtel pour évoluer vers la vision NDCP de services convergents aux clients », a-t-il ajouté.

Le NDCP fait référence à la Politique nationale de communication numérique.

Les activités de la société continuent d’être classées en quatre secteurs verticaux clés : Inde, numérique, international et infrastructure.

Airtel a noté que le paquet de réformes du secteur des télécommunications « séminal » annoncé par le gouvernement a considérablement stimulé les perspectives et la confiance des investisseurs pour l’industrie tout en simplifiant le cadre des licences.

« Avec un bilan solide et un réseau prêt pour la 5G, Bharti Airtel est bien placé pour investir de manière agressive dans les opportunités de croissance émergentes offertes par l’économie numérique indienne », a-t-il ajouté.

