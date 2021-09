Airtel Rs 499, Rs 699 et Rs 2 798 forfaits prépayés déployés avec l’abonnement mobile Disney + Hotstar : vérifiez les détails

Airtel revoit ses formules d’abonnement

Les abonnés prépayés Airtel peuvent désormais bénéficier d’un abonnement Disney + Hotstar Mobile pendant un an avec un plan prépayé mis à jour d’au moins 499 Rs, pouvant aller jusqu’à 2 798 Rs. Ces plans qui sont fournis avec l’abonnement VIP Disney + Hotstar, j’ai un prix plus élevé que le plan prépayé Airtel ordinaire. Pendant ce temps, Airtel a également mis à jour ses forfaits postpayés pour offrir le service over-the-top sans frais supplémentaires. Les deux autres opérateurs Vi et Jio ont été révisés pour Disney+Hotstar Mobile.

Recharge prépayée Airtel avec Disney+Hotstar Mobile

Le plan de recharge prépayé Rs 499 est accompagné d’un abonnement d’un an à Disney + Hotstar Mobile qui comprend 3 Go de données quotidiennes, des appels vocaux illimités et 100 messages SMS par jour. Les avantages sont similaires à ceux de son plan Rs 448 précédent qui accompagnait l’ancien abonnement VIP Disney + Hotstar. Le plan n’est plus disponible.

Airtel propose également une recharge prépayée Rs 699 avec 2 Go de données quotidiennes, 100 SMS par jour, des appels vocaux illimités pendant 56 jours en plus de l’abonnement VIP Hotstar, le tout pour Rs 499. Les avantages sont similaires au plan Rs 599 d’Airtel qui a maintenant été interrompu.

Le plus élevé est l’abonnement mobile Disney + Hotstar d’un an au prix de Rs 2 798. Le plan contient 2 Go de données quotidiennes, des appels vocaux illimités, 100 messages SMS par jour pendant 365 jours, similaire au plan précédent de Rs 2 698 d’Airtel.

Vous pouvez également profiter de l’abonnement gratuit des éditions Amazon Prime Video Mobile de 30 jours, Wynk Music et hellotunes de l’abonnement Airtel, en plus de l’accès Disney + Hotstar. Les clients bénéficieront également d’un an de cours en ligne de la Shaw Academy et de Rs. 100 cashback sur l’achat de FASTag via l’application Airtel.

Airtel propose également des forfaits postpayés avec Disney + Hotstar mobile

Le plan Infinity Family est disponible à Rs. 499 par mois et le Family Infinity coûte Rs. 999 et Rs. 1 599. On peut également obtenir un abonnement d’un an à Amazon Prime avec ses forfaits postpayés en plus de l’abonnement Disney + Hotstar Mobile.

Vi propose l’abonnement annuel Disney + Hotstar Mobile avec des forfaits à partir de Rs. 501. Jio plus tôt cette semaine a également commencé à proposer l’abonnement à la plate-forme OTT à partir de Rs. 499.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.