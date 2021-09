Airtel, Voda-Idea, RIL, Dish TV, Yes Bank, BPCL, SBI Cards, Jubilant Foodworks, actions Adani en bref

Nifty a formé une forte bougie de cassure haussière et a toujours maintenu une formation de séries inférieures plus élevée, ce qui soutient une nouvelle tendance à la hausse par rapport aux niveaux actuels. Image: Pixabay

BSE Sensex et Nifty 50 envisageaient une ouverture positive vendredi, comme l’indiquent les tendances sur SGX Nifty. Les contrats à terme astucieux ont bondi dans le commerce, augmentant de 23 points à 17852 sur la bourse de Singapour. Dans le commerce d’aujourd’hui, l’ESB Sensex est susceptible d’atteindre le niveau crucial de 60 000. “Nifty a formé une forte bougie de cassure haussière et a constamment maintenu une formation de séries inférieures plus élevée, ce qui soutient une nouvelle tendance à la hausse par rapport aux niveaux actuels. Pour les day traders, 17800-17750-17720 seraient des niveaux de support clés. D’un autre côté, 17900-17950-17990 pourrait constituer un niveau de résistance majeur à court terme. Les traders de contra peuvent prendre un pari long entre 17750 et 17720 avec un stop loss de support strict de 16910 », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

Des actions à surveiller

JSPL : Jindal Steel & Power a été déclaré soumissionnaire privilégié pour la mine de fer et de dolomite de Kasia par le gouvernement d’Odisha. La vente aux enchères de la mine, qui dispose d’une réserve estimée à 278 millions de tonnes, s’est tenue le 18 septembre. JSPL a proposé de payer 118,1% de prime.

Nouvelles connexes

Dish TV India, Oui Banque : Dish TV a annoncé jeudi avoir reçu une demande de son principal actionnaire, Yes Bank, de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour demander la révocation de certains administrateurs, dont le directeur général Jawahar Lal Goel.

Corporation de financement de l’énergie, REC : Les prêteurs sectoriels gérés par l’État, PFC et REC, ont versé 85 000 crores de roupies aux sociétés de distribution d’électricité (discoms) dans le cadre du programme d’injection de liquidités de 1,25 lakh-crore de roupies visant à aider ces entités déficitaires à régler les cotisations aux producteurs d’électricité.

Aliments jubilatoires : Jubilant Foodworks Ltd (JFL), un opérateur de restauration rapide et une franchise principale de marques telles que Domino’s Pizza et Dunkin’ Donuts, a annoncé jeudi avoir acquis 25% du capital de la société de nutrition Wellversed Health, basée à Gurugram.

Airtel, Vodafone Idea, RIL : L’opérateur de télécommunications de Reliance Industries Ltd, Reliance Jio, a ajouté des abonnés mobiles à un rythme effréné en juillet, et Bharti Airtel a également amélioré son nombre d’utilisateurs, même si Vodafone Idea a perdu 14,3 lakh clients, selon les dernières données du régulateur Trai.

Entreprises Adani : Adani Enterprises a annoncé l’incorporation de la filiale en propriété exclusive « Adani Digital Labs Pvt Ltd » (ADLPL). ADLPL n’a pas encore commencé ses activités commerciales.

Cartes BPCL, SBI : Le détaillant de carburant BPCL et SBI Cards and Payment Services a annoncé jeudi le lancement d’une carte de crédit sans contact co-marquée RuPay, offrant du carburant et d’autres avantages. Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) et SBI Card se sont associés pour lancer la « carte de crédit sans contact RuPay co-marquée par la carte SBI BPCL », selon un communiqué commun.

