Airtime, où regarder et la programmation de SBS ‘Super Concert’ 2021 explorée

Le « Super Concert 2021 » de SBS est dans une journée et la programmation K-pop étoilée de l’événement hors ligne et en ligne avec NCT 127, Somi, Ateez, BamBam de GOT7 et bien d’autres ont enthousiasmé les fans. Apprenez tout sur le temps d’antenne, où regarder et les détails de la programmation du «Super Concert» de SBS ci-dessous.

En plus d’une programmation K-pop de rêve, les fans pourront également regarder Yunho d’Ateez, Jeon Somi et YooA de Oh My Girl en tant que trio MC pour le « Super Concert » de SBS.

LIRE LA SUITE: Comment voter pour les Asia Artist Awards 2021 exploré

SBS ‘Super Concert’ 2021 : le temps d’antenne international exploré

Le « Super Concert » 2021 de SBS devrait commencer le 31 octobre à 19 h KST / 6 h HE. L’événement K-pop sera diffusé depuis le stade de la Coupe du monde de Daegu. Voici l’horaire international :

Heure centrale : 31 octobre, 5 h 00, heure centrale (CT) Heure de l’Est : 31 octobre, 6 h 00 Heure de l’Est (ET) Heure du Pacifique : 31 octobre 3 h 00, heure du Pacifique (PT) Heure européenne : 31 octobre 12 h 00 Europe centrale Heure (CET) Heure britannique : 31 octobre, 10 h 00 GMT Heure indienne : 31 octobre 15 h 30 Heure standard indienne (IST) Heure des Philippines : 31 octobre 18 h 00 aux Philippines Heure du Japon : 31 octobre 19 h 00 à Tokyo, Japon Heure australienne : 31 octobre à 19 h 30, heure normale du centre de l’Australie (ACST)



NCT 127 se produira pour SBS Super Concert (NCT 127 Twitter)

La programmation complète de SBS ‘Super Concert’ 2021 explorée

Avec un événement en ligne et hors ligne en place, le Super Concert de SBS a attiré l’attention des fans sud-coréens ainsi que des supporters internationaux.

Les étourdisseurs K-pop de l’émission comprennent un certain nombre d’actes populaires dans le monde entier, notamment NCT 127, Ateez, Bambam, l’artiste YG Solo Jeon Somi et plus encore. Découvrez la gamme complète ci-dessous.

2h du matin

B1A4

Ailee

BamBam de GOT7

Ce contenu n’a pas pu être chargé

LABOUM

OH MA FILLE

Jeon SoMi

Ce contenu n’a pas pu être chargé

NCT 127

Parc JiHoon

ATEEZ

Ce contenu n’a pas pu être chargé

TO1

CRAVITÉ

NUMÉRO SECRET

P1Harmonie

Ce contenu n’a pas pu être chargé

T1419

BAISER VIOLET

EPEX

JUSTE B

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Où regarder SBS ‘Super Concert’ 2021 en ligne

Les fans internationaux pourront regarder le Super Concert 2021 de SBS en temps réel avec un public en direct.

Pour les fans qui souhaitent le voir sur place, cliquez ici pour réserver les billets. Pour les fans internationaux, regardez la diffusion en direct sur la chaîne YouTube SBS K-pop.

Gardez un œil sur cet espace pour plus de mises à jour en direct. Regardez le teaser ci-dessous.

Dans d’autres nouvelles, Jungkook marque un anniversaire important du BTS avec une couverture émotionnelle de « Falling »