Aisling Franciosi espère que les fans garderont les spoilers hors des médias sociaux (exclusif)

L’Impardonnable tombe sur Netflix vendredi, et il y a quelques rebondissements que les nouveaux téléspectateurs pourraient ne pas voir venir. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, la star Aisling Franciosi a déclaré qu’elle espérait que ces secrets resteront en place pendant que le film tourne. Elle a également parlé de son expérience de travail avec un casting de premier plan et de son rôle unique.

Franciosi joue Katie dans The Unforgivable, la sœur cadette éloignée du personnage principal Ruth Slater, interprétée par Sandra Bullock. Ruth est une ancienne détenue récemment libérée qui a purgé 20 ans pour meurtre et cherche maintenant un moyen de renouer avec sa jeune sœur, qui ne se souvient pas du tout d’elle. Même cette simple description de l’intrigue pourrait être considérée comme un spoil, mais Franciosi a déclaré qu’elle pensait que ce nœud de mystères soigneusement tissé pouvait survivre à l’ère des médias sociaux.

« Eh bien, je veux dire, tu as raison. C’est de plus en plus délicat ces jours-ci », a-t-elle dit lorsque je l’ai interrogée sur ce problème. « Je ne sais pas, quelque chose qui me donne de l’espoir, c’est que, vous savez, James Bond est assez gros, et j’ai l’impression que c’est probablement l’un des secrets de cinéma les mieux gardés de – je ne sais pas combien de temps. Peut-être si ça pourrait survivre… » Elle a ri avant de continuer: « mais c’est tellement dur. Je conseillerais simplement aux gens de le regarder avant toute autre chose. »

Alors que le script est conçu pour révéler lentement au public des informations de base clés, les personnages disposent de plus d’informations dès le début. Franciosi a déclaré qu’elle avait également tout ce passé en tête pendant le tournage et a admis que cela représentait un défi unique lorsqu’elle était dans le personnage.

The Unforgivable offre une vision sombre du système pénitentiaire américain, de la pauvreté et du système de placement en famille d’accueil. Bullock a récemment expliqué à Entertainment Tonight comment le projet avait changé son point de vue sur les femmes en prison, et Franciosi est allé encore plus loin. Elle croit que le thème de ce film restera dans les mémoires pour son examen de la séparation et de l’isolement, et de la façon dont les familles y font face.

« C’est drôle – enfin, pas drôle ‘ha ha’, mais drôle, étrange – ce film, le tournage a été interrompu par la pandémie », a-t-elle expliqué. « Nous avons ensuite tous dû nous éloigner de nos amis, de notre famille et des personnes que nous aimions. Je pense que ces connexions, évidemment, nous avons senti qu’elles étaient… Nous en avons souffert. Je pense que beaucoup d’entre nous ont eu le temps de réfléchir à quel point les relations étroites sont importantes, et je pense que ce film aborde définitivement cela d’une manière que nous n’aurions pas pu imaginer jusqu’à présent. »

« Vous savez, nous sommes séparés des gens depuis deux ans, mais il y a des gens qui sont séparés de leurs proches beaucoup plus longtemps », a-t-elle poursuivi. « Et je pense que aspirer à une connexion avec quelqu’un que nous aimons est quelque chose que les gens ressentiront certainement en ce moment … Donc je pense que ce genre de chose pourrait toucher le cœur des gens d’une manière à laquelle nous ne nous attendions pas vraiment . »

