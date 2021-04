Aisling Moore-Reed, accusée du meurtre de son oncle

Facebook

Aisling Moore-Reed, parfois connue sous son nom d’actrice Tucker Reed, a été arrêtée et accusée d’avoir abattu son oncle, Shane Patrick Moore, le 26 juillet 2016 dans l’Oregon. Elle a été initialement accusée d’homicide involontaire coupable au premier et au deuxième degré, et deux ans plus tard, elle a reçu un autre chef d’accusation de meurtre, a rapporté le Mail Tribune en 2018.

Où est Moore-Reed aujourd’hui? En mai 2020, l’actrice, auteure et journaliste âgée de 30 ans a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré pour la mort de son oncle et purge actuellement une peine de six ans de prison.

Moore-Reed purge sa peine au centre correctionnel de Coffee Creek

Moore-Reed a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré en mai 2020 dans un accord de plaidoyer dans lequel les accusations de meurtre au premier degré ont été abandonnées. Selon les archives publiques, Moore-Reed purge une peine de six ans et trois mois au centre correctionnel de Coffee Creek, où elle a été admise le 3 juin 2020. Sa première date de libération, selon son dossier de détenue, est le 25 novembre. 2024.

Elle a également été condamnée à trois ans de surveillance après avoir été libérée de prison. Après la condamnation, l’accusation a déclaré que «la défenderesse a déclaré qu’elle était très désolée pour la douleur qu’elle avait causée à sa famille», a rapporté la KDRV.

Le centre correctionnel de Coffee Creek est une prison pour femmes située à Wilsonville, au sud de Portland. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’établissement a également servi de plaque tournante pour les détenus qui ont contracté le COVID-19, a rapporté Oregon Live.

Pendant les incendies de forêt au début de septembre 2020, les détenus du centre correctionnel de Coffee Creek ont ​​été évacués vers l’établissement correctionnel Deer Ridge à Madras, a écrit Oregon Live. À l’époque, les détenus parlaient de «conditions inhumaines», notamment de logement dans des installations où la qualité de l’air était épouvantable et le manque d’accès aux médicaments et aux repas réguliers.

Moore-Reed a reçu des accusations supplémentaires de possession de drogue en janvier 2020 alors qu’il purgeait sa peine

Début 2020, alors qu’il était toujours dans la prison du comté de Jackson en attente de procès, Moore-Reed a reçu de nouvelles accusations liées à la possession de drogue en prison. Elle a été accusée de “fourniture de contrebande et de possession illégale d’héroïne”, selon le Mail Tribune.

Le point de vente, citant un document du tribunal, a rapporté que le 2 janvier vers 17 heures, “les agents des services correctionnels de la prison du comté de Jackson disent avoir trouvé de l’héroïne dans sa couchette lors d’une fouille de contrebande.”

Depuis la mort par balle de Shane Moore en 2016, la famille Moore-Reed a déclaré qu’il l’avait fait en légitime défense et sa mère, Kelly Moore, a déclaré à la police que son frère l’avait «battu» le jour où il avait été abattu, le Mail Tribune a écrit.

Le jour de sa mort, le bureau du procureur du comté de Jackson a déclaré que Shane Moore et la mère de Moore-Reed, Kelly Moore, s’étaient disputés au sujet des biens de la famille. Selon KDRV, alors que Kelly et Shane Moore discutaient à la porte, le bureau du procureur de district a déclaré que Moore-Reed avait pris une arme et avait dit à son oncle de sortir de la maison. À ce moment, elle a appuyé sur la détente et lui a tiré une balle dans la poitrine. Shane Moore est décédé sur les lieux.

L’accusation de meurtre supplémentaire survenue deux ans après les premières accusations de Moore-Reed était le résultat d’une vidéo sur téléphone portable montrant les événements survenus. Lorsque Moore-Reed a été condamné en mai 2020, le bureau du procureur de district a parlé de la vidéo:

«La vidéo a montré qu’environ 20 secondes s’étaient écoulées depuis le moment où Shane Moore est arrivé à la porte de la résidence et le moment où l’accusé lui a tiré dessus. Ces faits ont été pris en considération. Cependant, lorsqu’on les considère dans leur intégralité avec tous les faits, nous pouvons déterminer que la défense de légitime défense ou la défense d’autrui n’était pas applicable en vertu du droit de l’Oregon. “

LISEZ LES NOUVELLES ORIGINALES SUR HEAVY.COM