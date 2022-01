Aislinn Derbez aime la compagnie de son petit ami et de sa famille

Récemment, le célèbre actrice La mexicaine Aislinn Derbez a vanté la relation qu’elle entretient avec l’influenceuse Jonathan Kubben avec sa famille, ceci à travers une série de photographies sur les réseaux sociaux.

C’est vrai, à travers les réseaux sociaux, l’actrice a montré son petit ami en train de partager Jeux avec son famille.

L’actrice Aislinn Derbez a partagé sur les réseaux sociaux que sa famille partage déjà du temps avec son nouveau petit ami, l’influenceur Jonathan Kubben.

Via son compte Instagram officiel, Aislinn Derbez a partagé quelques vidéos avec ses frères et Jonathan Kubben.

Dans les vidéos, vous pouvez voir le comédien José Eduardo et Vadhir vivre avec le nouveau petit ami de leur sœur.

De plus, à travers ses vidéos, la fille d’Eugenio Derbez montre que ses frères ont déjà accepté Jonathan Kubben, puisqu’ils semblent profiter d’un après-midi ensemble.

Il convient de mentionner qu’il a été récemment révélé que le petit ami d’Aislinn Derbez la défendait contre Mauricio Ochmann.

En revanche, au milieu des rires et des blagues, les frères et sœurs d’Aislinn Derbez partagent tennis de table et jeux de table avec Jonathan Kubben, prouvant qu’il a déjà conquis la famille.

Dans la première vidéo, via le compte Instagram officiel de l’actrice, José Eduardo décide de se rendre et d’attribuer la victoire d’un match de tennis à son frère Vadhir.

Il n’a pas gagné, mais je n’abandonne pas », a-t-il déclaré.

Ensuite, on voit Jonathan Kubben jouer avec son frère, le chanteur-acteur Vadhir Derbez, puis on les voit jouer aux échecs.

Allez, mec, qu’est-ce que tu attends », lance Jonathan Kubben à Vadhir Derbez entre deux rires.

En fin de compte, Jonathan Kubben s’est avéré être le vainqueur et Vadhir Derbez a plaisanté sur sa défaite.

Je pars, euh, ce n’est pas bien, je ne t’aimais plus.. Quoi que tu appelles ce mec « , a déclaré le fils d’Eugenio Derbez.

Après de nombreuses spéculations, il y a quelques semaines, la romance entre Aislinn Derbez et le créateur de contenu Jonathan Kubben a été confirmée.

En fait, c’était le premier décembre quand Aislinn Derbez a partagé une photo sur son compte Instagram, avec Jonathan Kubben.

Sur la photo, sur laquelle ils apparaissent en train de s’embrasser passionnément, il a ajouté un message bref et tendre.

Ce n’est pas ce qu’ils croient, pas même ce que nous croyons. On ne sait pas si ça sort d’un conte de fées ou si on est dans une parenthèse de nos vies », a expliqué le petit-ami d’Aislinn Derbez.