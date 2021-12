Aislinn Derbez confirme la cour avec l’influenceur Jonathan Kubben

Après plusieurs mois d’incertitude de la part de ses followers, le célèbre actrice La Mexicaine Aislinn Derbez a annoncé qu’elle avait un engagement avec l’influenceur Jonathan Kubben.

Récemment, l’actrice Aislinn Derbez a confirmé qu’elle était en couple depuis neuf mois avec Jonathan Kubben, une influenceuse d’origine belge bien connue d’ascendance mexicaine.

C’est via son compte Instagram officiel, où Aislinn a partagé une photo avec son nouveau petit ami et lui a dédié un message.

Cet homme merveilleux me fait aussi plaisir que sur la photo… Et qu’en pensez-vous ? Je veux vraiment vivre de nombreuses aventures et grandir et profiter autant que possible avec lui », a déclaré la fille d’Eugenio Derbez.