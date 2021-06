Aislinn Derbez et Daniela Magun réagissent au rapport d’abus de Ricardo Ponce

Quelques heures plus tard, Daniela Magun s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour révéler qu’après avoir entendu la plainte de Maire, elle avait pris la décision d’abandonner la retraite de Ricardo dans laquelle elle était depuis plusieurs jours.

« Tout d’abord, je tiens à remercier chaleureusement tout le monde pour leur inquiétude, je vais bien et chez moi. Ce week-end, j’ai été invité par un ami de l’équipe de Ricardo Ponce dans l’un de mes endroits préférés au Mexique, Bacalar Quintana Roo, pour une retraite. Avec enthousiasme, j’ai assisté », a-t-il déclaré à travers un communiqué qu’il a publié sur son compte Instagram.

Enfin, il a assuré que bien qu’à aucun moment il ne s’est senti vulnérable ou en danger, il a pris la décision de quitter les lieux, car il est contre tout type d’abus.

« Pendant les deux jours où j’étais là, à aucun moment je ne me suis senti violé ou en danger, pourtant, hier soir, l’existence de la vidéo et de la plainte de @maire_wink m’a été portée, alors à ce moment-là j’ai pris la décision se retirer et ne pas revenir à l’événement. Je dénonce toujours et avec force tout type d’abus », a-t-il condamné.

Sans nier les accusations portées contre lui, à travers son compte Instagram Ricardo Ponce a fixé sa position face aux accusations qui ont été portées contre lui. L’entraîneur a expliqué qu’il n’avait pas discuté de la question car il publiera sous peu une déclaration pour clarifier ce qui s’est passé.