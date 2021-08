Aislinn Derbez et Mauricio Ouchmann sont-ils toujours mariés ?

in

Apparemment ce petit détail les avait dépassés, car selon les rapports, les acteurs Aislinn Derbez et Mauricio Ouchmann ils sont encore marié selon les papiers, puisqu’ils n’ont pas remis les papiers du divorce.

La vérité est que l’année dernière a été pleine de surprises sans fin, et l’une d’entre elles a été la séparation d’Aislinn Derbez et Mauricio Ouchmann, puisqu’ils étaient l’un des couples préférés du divertissement, ils ont cependant fait savoir que les choses ne sont pas comme elles sont peintes sur les réseaux sociaux.

Des mois plus tard, précisément au mois de juin de la même année, on apprenait que l’acteur était celui qui avait déposé l’action en divorce à Los Angeles.

C’est ainsi que les procédures auraient commencé il y a plus d’un an et bien qu’ils soient toujours mariés devant la loi, tout semble indiquer qu’ils ne sont pas vraiment pressés de mettre fin à ce lien.

Il convient de noter que cela a été annoncé dans l’émission ‘Suelta la Sopa’, où il était dit que le couple avait reçu des notifications des autorités américaines.

Le couple était déjà séparé avant de faire son annonce officielle et la preuve en est que les documents de divorce indiquent que le couple s’est séparé depuis le 10 décembre 2019.

Cependant, même si Aislinn Derbez et Mauricio Ouchmann ont déjà des partenaires devant la loi, ils sont toujours mari et femme.

Et, comme vous vous en souvenez peut-être, Mauricio Ochmann a officialisé ses fiançailles avec Paulina Burrola début juillet 2021, où il a commenté que depuis près de six mois, il était en couple avec la belle conductrice et ancienne reine de beauté Paulina Burrola.

Alors, il semble qu’Aislinn Derbez se donne une nouvelle chance en amour aux côtés de l’influenceur et conférencier motivateur Jonathan Kubben, avec qui elle a été vue ensemble à plusieurs reprises.

Comme vous vous en souvenez peut-être, après la première saison de l’émission “De Viaje con los Derbez”, de nombreux commentaires sont sortis sur la relation et que la séparation a commencé à être vue dans les enregistrements de l’émission avec la famille d’Aislinn, puisque Mauricio commençait déjà à montrer des signes de satiété.

Mais, la goutte qui a fait déborder le vase pour Aislinn Derbez et Mauricio Ouchmann était le temps qu’ils ont passé sur les enregistrements, pourtant c’était déjà un problème qu’ils traînaient depuis des semaines et leur séjour au Maroc l’a encore aggravé et a tout déclenché .