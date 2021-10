Aislinn Derbez imite Belinda, le visage d’Aitana dit tout | Instagram

Aislinn Derbez veut-elle être Belinda? L’actrice est réapparue avec sa petite soeur Aitana dans une vidéo de Tik Tok, ceci en faisant une drôle d’imitation de l’interprète de « Petite grenouille« C’est le visage du benjamin des Derbez qui a tout dit aux caméras.

La premier-né d’Eugenio Derbez, le populaire réseau social est devenu fou en mettant en vedette une parodie sur la « pop star », qu’il a imitée devant la caméra alors qu’il était accompagné de sa demi-soeur, Aitana, qui a volé toute l’attention avec ses yeux.

Aislinn Derbez imite Belinda et Aitana dit tout dans ses yeux. Photo : Capture Instagram

Aislinn Derbez, actrice de « Mauvais« , a repris la parole, après qu’un clip ait fait une imitation du chanteur espagnol, qui avec voix et gestes dans une interview présumée dans laquelle, selon les émissions, » Beli » a été interrogé sur un autre collègue au milieu.

Et bien, je ne sais pas, la vérité c’est que je ne la vois pas comme une compétitrice, elle est totalement différente de moi, elle, par exemple, n’impose pas la mode, c’est une fille… enfin… une comédienne, et bien… je veux dire… comédienne, comme l’a déclaré « l’ancien juge de La Voz ».

Cependant, au milieu de l’imitation du « ex de Mauricio Ochmann« C’est Aitana qui a détourné l’attention de la caméra en raison des gestes qui accompagnaient la vidéo avec sa sœur aînée.

Il faut se rappeler que ces dernières années, la prétendue rivalité qui existe entre Belinda et Danna Paola, a pris une plus grande importance en raison de ce qui pourrait être la personne en question à qui le La fiancée de Christian Nodal.

L’interprète de « Sodio » est l’une des figures de la télévision qui, comme Belinda, a commencé son chemin dès son plus jeune âge dans le monde de la télévision et plus tard de la musique.

Les deux artistes ont emprunté des chemins très similaires, bien que Belinda, apparemment, penserait qu’il existe une différence abyssale entre les deux, à la fois dans le style et dans la trajectoire au sein des étapes, selon la réponse que le « modèle mexicain« , a-t-il recréé dans l’enregistrement.

La question a été l’une des cibles de la polémique ces derniers mois, donc le « aujourd’hui mère de Kailani« , il n’a pas manqué une occasion d’amuser un peu ses followers sur Instagram.

Il convient de mentionner qu’Aislinn González Michelle, fille d’Eugenio Derbez et Gabriela Michel, a acquis une grande popularité sur les réseaux sociaux en alternant la célébrité avec d’autres personnalités.

Celle née le 18 mars 1987, Aislinn Derbez, n’est pas en reste en termes de fureur pour les vidéos sur diverses plateformes et publie constamment des vidéos amusantes seules ou avec des membres de sa propre famille.

Dont sa fille, fruit de son mariage passé avec le désormais acteur de « Pourquoi les hommes aiment-ils baiser ? », même si, il faut le dire, ce sont eux qui ont joué avec son père et ses frères, José Eduardo et Vadhir, ceux qui ont été placés parmi les favoris.